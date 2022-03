Omikron-aalto jatkuu Pirkanmaalla entisellään

Yksilöiden vastuu korostuu rajoitusten poistuessa - maskisuositus edelleen voimassa 22.2.2022 15:15:00 EET | Tiedote

Taysin sairaalakuormitus laski hiukan viime viikon aikana. Sairaalaan tulee päivittäin silti keskimäärin kahdeksan uutta koronapotilasta. Taysin osastoilla on hoidossa koronan takia 31 potilasta ja teholla alle viisi koronapotilasta. Lisäksi osalla sairaalahoidossa olevista potilaista, joilla on todettu korona, sairaalassaolon syy on jokin muu kuin koronavirus.