On the Road käynnistyi Kajaanista: OAJ:n kiertue nostaa esiin työnhyvinvoinnin kulmakivet

Opetusalan Ammattijärjestö kiertää tänä syksynä maata työhyvinvoinnin merkeissä. OAJ on the Road -kiertue käynnistyy tänään Kajaanista, josta reitti vie edelleen 2.9. Mikkeliin, 5.9. Sodankylään, 12.9. Turkuun ja 18.9. Kauhajoelle ja 25.9. Espooseen. Kierros päättyy OAJ:n järjestämään kansanedustajatapaamiseen.

– Alkanut kouluvuosi on OAJ:lle työhyvinvoinnin lukuvuosi. Haluamme ammattijärjestönä tukea jäsentemme työssäjaksamista ja hyvinvointia, unohtamatta myöskään oppilaita, opiskelijoita ja työympäristöä. Haastamme mukaan myös opetusalan työnantajia eli kuntia ja oppilaitoksia, puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo.

Opetus-, kasvatus- ja tutkimustyön työhyvinvointia tarkastellaan vaihtuvien teemojen mukaan. Elokuussa OAJ kannustaa jäseniään kysymään, mikä tekee opettajan, tutkijan ja heidän esimiestensä työstä unelmaduunin ja mistä asioista työkyky ja -tyytyväisyys rakentuu. Syyskuun teemana on erityisesti työaika ja sen riittävyys.

Työhyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttaa Luukkaisen mukaan ennen muuta resurssien riittävyys. Annetaanko opetusta sopivissa ryhmissä ja onko lähitunteja tarpeeksi? Saako tukea tarvitseva oppilas riittävästi ohjausta ja toisaalta, jääkö opettajalle aikaa ohjata muuta ryhmää niin, että koulutus tarjoaa sopivia haasteita kaikille oppijoille?

– Näistä kysymyksistä haluamme On the Road -kiertueella keskustella päättäjien kanssa. Kysymme heiltä, kuinka päätöksissä on otettu huomioon työhyvinvointi, terveys ja turvallisuus. Haluamme kuulla myös, miten paikallinen yhteistyö toimii OAJ:n edustajien ja koulutuksen järjestäjien kesken, Luukkainen tähdentää.

– Tapaamme kierroksella myös kuntalaisia toreilla ja kauppakeskuksissa. Muistutamme heitä siitä, että koulutuksen laatu ratkaistaan pitkälti paikallisin päätöksin. Kouluista ja päiväkodeista huolehtiminen on koko lähiyhteisön, ei pelkästään opettajien, johtajien ja rehtorien asia.

– Paikallisesti on tärkeä valvoa, että valtiovallan lupailemat lisävoimavarat todellakin päätyvät koulutukseen ja varhaiskasvatukseen, eikä niillä paikata muita rahareikiä, Luukkainen huomauttaa.

OAJ kutsuu maakuntien opettajia, johtajia ja esimiehiä myös kiertueen iltatilaisuuksiin, joissa pohditaan työhyvinvoinnin merkitystä. Juontajina tori- ja iltatapahtumissa vuorottelevat toimittajat Reetta Räty ja Lauri Salovaara.

OAJ suuntaa maakuntakierrokselle jo yhdeksättä kertaa ja kahdeksatta vuotta peräkkäin. On the Road -kiertueen tavoitteena on tuoda esille opetus- ja kasvatustyön muutosta sekä koulutuksen alueellista merkitystä. Yhtenä pyrkimyksenä on lähentää eri opettajaryhmiä toisiinsa sekä edistää neuvotteluyhteyksiä paikallisiin työnantajiin. Kiertueelta saadun palautteen OAJ vie kansanedustajatapaamiseen, joka järjestetään Maailman opettajien päivän aattona 4.10. Helsingissä.