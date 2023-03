On vain yksi lippu – HJK ja HSL aloittavat historiallisen yhteistyön

HJK ja HSL ovat solmineet vuoden mittaisen yhteistyösopimuksen. Kumppanuuden ytimessä ovat ympäristövastuu ja asiakaskokemuksen parantaminen.

HJK haluaa pienentää kynnystä lähteä matsitapahtumaan. Lisäksi HJK haluaa kannustaa ihmisiä saapumaan peliin julkista liikennettä hyödyntäen.

Nyt nämä kaksi tärkeää teemaa yhdistyvät. Kaudella 2023 HJK tarjoaa kaikille kausikorttilaisille sekä matsilipun ennakkoon ostaneille HSL:n AB-lipun, jolla saapua Bolt Arenalle veloituksetta. On vain yksi lippu.

– HJK on arvovalintojen esikuva ja suomalaisen palloilun lippulaiva. HSL on meille erinomainen kumppani ja toivotamme heidät sydämellisesti tervetulleeksi Klubiperheeseen. Tiedämme Töölön parkkeeraushaasteet, jolloin haluamme yhteistyön myötä kannustaa ihmisiä ympäristövastuullisiin valintoihin ja tulemaan sankoin joukoin Bolt Arenalle seuraamaan huippufutista valitsemalla HSL:n julkiset liikenneyhteydet saavuttaessa Klubin ottelutapahtumiin. Näin myös asiakaskokemus varmasti paranee kun liikenne sujuu, hymyilee HJK:n myyntijohtaja Esko Villman.

Samanlainen konsepti on ollut käytössä esimerkiksi Antti Tuiskun Bailantai-konserteissa Olympiastadionilla viime syksynä. Nyt nähtävässä mittakaavassa ei vastaavaa ole pääkaupunkiseudulla nähty.

– HSL:n joukkoliikenne ja HJK:n ottelutapahtumat ovat loistava yhdistelmä. Joukkoliikenne on vaivaton ja vastuullinen tapa saapua peliin, ja kun vapautuu parkkipaikan etsimisen vaivalta, voi keskittyä täysillä nauttimaan itse ottelutapahtumasta. Tavoitteenamme on rakentaa kumppanuuksia, jotka tuovat lisäarvoa pääkaupunkiseudulla liikkuville, ja kumppanuus HJK:n kanssa on malliesimerkki työstä tämän tavoitteen eteen, iloitsee HSL:n Yritysmyynti & Kumppanuudet -yksikön päällikkö Tapio Salomaa.

Töölössä sijaitseva Bolt Arena on erinomaisten kulkuyhteyksien varrella. Boltin ympäristössä ei myöskään ole liiaksi parkkipaikkoja. Näin ollen näppärin tapa saapua matsiin on spora tai bussi. HSL-yhteistyön myötä matkalipun hintakaan ei ole enää este.

Käytännössä matkalipun saaminen on vaivatonta. Ottelulippu tai kausikortti tulee hankkia ennakkoon ottelupäivää edeltävänä päivänä. Matsipäivän aamuna HJK lähettää lipun ostaneille tekstiviestin, jossa on uniikki linkki, joka vie HSL-sovellukseen. Sovelluksessa AB-lipun voi aktivoida muutama tunti ennen ottelua.

AB-lipun saannin kannalta ensiarvoisen tärkeää on päivittää lippu.fi-käyttäjätilille oma puhelinnumerosi, jotta matsipäivän tekstiviesti löytää perille. HSL:n matkalippu linkittyy vahvasti ottelulippuun. Siksi puhelinnumero tulee olla lisättynä nimenomaan Lippu.fi:n käyttäjätilille.

Lisäksi HSL-sovellus täytyy olla asennettuna kännykkään.

HSL:n AB-matkalipun lunastamisesta tullaan ohjeistamaan jokaisen kotiottelun yhteydessä. HSL-yhteistyö tulee näkymään myös HJK:n somekanavissa.

Ensimmäisten kotiotteluiden jälkeen pystymme myös vastaamaan paremmin katsojien kysymyksiin matkalippuun liittyen.

HJK:n ja HSL:n kumppanuus ei jää pelkästään matkalippuyhteistyöhön. Kumppanuus tulee olemaan kesän aikana näyttävästi esillä. Kerromme tarkemmin aiheesta myöhemmin.