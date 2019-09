Ongelmapeli Minnasta ratkottavana näyttelykeskus Soihdussa

Heikommin puolustautuvat myrkkysammakot säilyvät vahvojen rinnalla 3.9.2019 09:13:23 EEST | Tiedote

Kansainvälinen tuore yhteistyötutkimus toi uutta tietoa monimuotoisuudesta ja sen säilymisestä. Tutkimuksessa selvitettiin eläinten puolustuskeinojen vaikutusta yksilöiden ja populaatioiden säilymiseen. Tutkijat osoittivat, että myös heikommin puolustautuvat myrkkynuolisammakot säästyvät pedoilta vahvemmin puolustautuvien rinnalla. Jyväskylän yliopiston johtamana tehty tutkimus julkaistiin Proceedings of the National Academy of Science PNAS –tiedelehdessä 2. syyskuuta 2019.