Ongelmia kesätöissä? – Maksuton kesäduunari-info neuvoo pulmatilanteissa

SAK:n, Akavan ja STTK:n yhteinen Kesäduunari-info avataan tänään keskiviikkona.



Kesäduunarineuvoja Juuli Jokinen kehottaa kesätyöntekijöitä käymään huolellisesti läpi työsuhteen ehdot ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Kesäduunari-infosta voi pyytää neuvoja myös ennen kesätyön alkamista, Jokinen vinkkaa.



Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen maksuton neuvontapalvelu auttaa kesätyöntekijöitä jo 14. kesänä. Kesäduunari-info on vastannut vuosien kuluessa tuhansien nuorten sekä heidän vanhempiensa ja työnantajien kysymyksiin.



Infosta voi kysyä neuvoa esimerkiksi palkkaan, työaikaan ja koeaikaan liittyen.



– Kaikki kysymykset käsitellään luottamuksellisesti, joten avun pyytämistä ei tarvitse arastella.



Juuli Jokinen muistuttaa, että kesätyöntekijällä on oikeus saada kunnollinen perehdytys työhönsä.



– Työnantaja on velvollinen antamaan ohjausta muun muassa työpaikan olosuhteista, koneiden ja laitteiden käytöstä sekä työturvallisuudesta. Kunnollinen opastus vähentää työtapaturmia, parantaa työn laatua ja lisää myös työhyvinvointia.



Kesäduunari-info palvelee toukokuusta elokuun loppuun



Kesäduunari info aukeaa tänään keskiviikkona 2. toukokuuta ja on avoinna perjantaihin 31. elokuuta saakka. Palvelun verkkosivuille www.kesaduunari.fi on koottu kesätyöntekijöille tärkeää työelämätietoa kuten kesäduunarin muistilista ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Sivujen kautta voi lähettää kysymyksiä kesäduunarineuvojalle.



Puhelinpalvelu vastaa maanantaista perjantaihin kello 9–15. Neuvontaa saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palveluun voi soittaa nimettömänä.



Puhelimitse neuvoja saa numerosta 0800 179 279. Kesäduunari-info on myös Facebookissa https://www.facebook.com/kesaduunari/ ja Twitterissä https://twitter.com/Kesaduunari.



Kuvia Juuli Jokisesta dropboxissa:

https://www.dropbox.com/sh/12um5rkwobaf7g5/AADxw4nlyymXPA2crPMQWdCva?dl=0



Lisätiedot

Kesäduunarineuvoja Juuli Jokinen, puh. 040 7471 571