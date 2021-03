Onkilahden puistoa kehitetään isosti – tänä vuonna skeittiparkki, ulkokuntosali ja paviljonkirakennus

Onkilahden ympäristö kehittyy lähivuosien aikana monin tavoin ja vastaa näin myös asukkaiden esittämiin toiveisiin ja tarpeisiin. Syksyllä valmistuvan skeittiparkin lisäksi puistoon rakennetaan tänä vuonna ulkokuntosali ja uusi paviljonkirakennus. Ensi vuonna rakennetaan kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävä keskustan ja pohjoisten kaupunginosien välille. Lisäksi suunnitteilla on myös muun muassa lasten liikennepuisto.

Paviljonkirakennuksen toteuttava Portti Tulevaisuuteen -hanke toimii lähtölaukauksena Onkilahden ympäristön ja Wärtsilältä vapautuvan teollisuusalueen kehittämiselle. Rakennus toimii paitsi info-, näyttely- ja huoltorakennuksena, myös vähähiilisen ja ympäristöystävällisen rakentamisen edelläkävijänä.

– Olen erittäin iloinen, että Onkilahden puistosta on kehittymässä valtakunnallisestikin poikkeuksellisen hieno ja monipuolinen virkistysalue. Alue tarvitsee erilaisten ulkotoimintojen lisäksi myös tukikohdan, josta löytyy niin wc-, huolto- kuin kaupallistenkin palveluiden tilat. Portti Tulevaisuuteen on puiston elämyksellinen kiintopiste ja sen toteutustapana on mielenkiintoinen yhteisen oppimisen prosessi, kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi toteaa.

Vaasa saa uuden maamerkin

Portti Tulevaisuuteen on Vaasan uusi näyttävä maamerkki, joka esittelee puun käytön moninaisia mahdollisuuksia ja toimii puurakentamisen koekenttänä. Paviljonkirakennus edustaa kiertotaloutta, jonka keskeisenä periaatteena on materiaalien kierrättäminen ja uusiokäyttö.

– Pyrimme hyödyntämään kierrätysmateriaaleja mahdollisimman tehokkaasti ja kannustamaan myös muitakin kierrättämään, kuluttamaan ja rakentamaan kestävästi luonnonvaroja säästäen, hankkeen projektipäällikkö Tomi Paalosmaa toteaa.

Puurakentamista ja puun hyötykäyttöä edistetään kokeellisella hybridirakentamisella yhteistyössä paikallisten oppilaitosten, suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Rakennus on myös esimerkki Living Lab -tutkimuskonseptista, jossa voidaan kokeilla erilaisia puurakentamisen materiaaleja ja menetelmiä.

– Toteutus on erittäin kustannustehokas rakennuskokonaisuuden muodostuessa pitkälti käytetyistä moduulirakenteista ja merikonteista. Tämä mahdollistaa vaiheittaisen etenemisen ja tarvittaessa myös laajentamisen, Paalosmaa kertoo.

Tavoitteena on, että paviljonkirakennuksen rakentaminen päästään aloittamaan alkukesästä. Rakennuksen suunnittelee arkkitehtitoimisto Arkkitehdit Rintamäki Viljanen + J oy.

Grafiikka: Jesse Toppari / Vaasan kaupungin graafiset palvelut