Onkilahden yhtenäiskoulu ehdolla eurooppalaisen #BeActive-liikuntapalkinnon saajaksi

Onkilahden yhtenäiskoulu on ehdolla Euroopan komission #BeActive-palkinnon saajaksi kahden muun suomalaiskoulun kanssa. Koulu on järjestänyt monipuolisesti aktiviteetteja saadakseen mahdollisimman monia oppilaita mukaan yhteiseen toimintaan, taustoista ja tasoista riippumatta.

Onkilahden yhtenäiskoulun liikunnallista toimintaa on kehitetty viime vuosien aikana aktiivisesti erilaisten liikunta-aktiviteettien sekä seurayhteistyön kautta. Koulussa on panostettu monimuotoiseen välituntiliikuntaan ja taukojumppaan, lisäksi opettajia on rohkaistu hyödyntämään toiminnallisempia opetusmenetelmiä. Oppilaita kannustetaan myös vapaa-ajalla tapahtuvaan liikuntaan.

Erilaiset tempaukset ja Liikkuva koulu -tiimi

Energistä ja kannustavaa ilmapiiriä on luotu erilaisten tempausten avulla, joihin oppilaat ovat lähteneet innokkaasti mukaan. Yhdeksi kuluneen lukuvuoden kohokohdaksi nousi Marco Bjuströmin ohjaama tanssitapahtuma, joka järjestettiin koulun piha-alueella. Liikunta on luonut positiivista yhteishenkeä noin kahdeksansadan oppilaan yhtenäiskouluun.

- Olemme saaneet julisteista ja Instagramista toimivat tavat välittää tietoa. Näin tavoitamme mahdollisimman monen yksittäisen oppilaan mukaan koulun suureen yhteisöön ja liikkuvaan arkeen. Kaikki toteuttamamme on saatu aikaan ilman suurempaa rahallista tukea, kertoo opettaja Laura Andersen.

Yhtenäiskoulussa toimii kahdesta liikunnanopettajasta ja 14 oppilaasta eli liikkarista koostuva Liikkuva koulu –tiimi, joka omalta osaltaan edistää ja kehittää koulun liikuntakulttuuria. Monia ideoita on saatu kuuntelemalla ja osallistamalla koulun omia liikkareita. Koulu toimii yhteistyössä esimerkiksi kouluterveydenhuollon sekä paikallisten urheiluseurojen ja oppilaitosten kanssa.

- Laaja toiminta vaatii aikaa ja työtä, mutta kehitämme toimintaamme innolla pienin ja varmoin askelin. Jaamme mielellämme ideoita muille, jotta niitä voitaisiin ottaa käyttöön myös muissa kouluissa. Uskomme vahvasti siihen, että yhteistyö ja innovatiivisuus tuottavat tulosta, Andersen toteaa.

Euroopan urheiluviikkoa vietetään 23.–30.9.

#BeActive-palkinto on osa syyskuun lopulla vietettävää Euroopan urheiluviikkoa. Ehdolla on myös kaksi muuta suomalaista koulua: Jyrängön koulu Heinolasta ja Minna Canthin koulu Kuopiosta. Euroopan komissio haluaa palkitsemisella korostaa Euroopan urheiluviikon paikallisuutta sekä tuoda esille parhaita käytäntöjä eri puolilta Eurooppaa.

Urheiluviikko on Euroopan komission aloite liikunnan lisäämiseksi Euroopassa. Finalistit ja voittaja palkitaan syksyllä Bulgarian Sofiassa järjestettävässä #BeActive –gaalassa. Valintakriteereissä painottuvat luovuus, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus.