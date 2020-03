Onko ihminen todella luomakunnan kruunu? Uutuuskirja purkaa ainutlaatuisuutemme myyttiä

Ihmislaji edustaa miljardi lajia sisältävässä elämän sukupuussa ainoastaan pientä oksan versoa, mutta silti me ihmiset pidämme itseämme poikkeuksellisena lajina. Geenitutkija ja tietokirjailija Adam Rutherfordin uutuusteos Luomakunnan kruunu tarkastelee kiinnostavin esimerkein ihmislajin erityisyyttä muiden eläinlajien joukossa.

Adam Rutherford vie meidät mielenkiintoiselle matkalle maailman ympäri tutkimaan eri elämänmuotoja. Tarkoituksena on selvittää, miten erityisiä ihmisten kyvyt loppujen lopuksi ovat. Esimerkiksi kommunikointi, työkalujen valmistaminen, tulen käyttö ja seksin harrastaminen ilman lisääntymistarkoitusta ovat ominaisuuksia, joita aiemmin pidettiin ainoastaan ihmisille tyypillisinä. Nämä oletukset Rutherford osoittaa kiehtovin esimerkein vääriksi.

Uusinta tutkimustietoa sisältävä Luomakunnan kruunu osoittaa, että mekin olemme loppujen lopuksi vain eläimiä, mutta auttaa samalla ymmärtämään, kuinka omanlaisia niiden joukossa olemme.

”Oivaltavasti ajateltu ja napakasti kirjoitettu kirja täynnä kiehtovia huomioita ja anekdootteja.” The Guardian

Adam Rutherford (s. 1975) on geenitutkija, kirjailija ja toimittaja. Rutherford työskenteli pitkään Nature-tiedejulkaisun toimittajana, ja nykyään hän isännöi BBC:llä radio-ohjelmaa Inside Science. Hän kuuluu myös The Guardian -lehden kirjoittajakuntaan ja on ollut tekemässä monia BBC:n tiededokumentteja. Häneltä on aiemmin ilmestynyt kirja Lyhyt historia meistä kaikista – Ihmiskunnan tarina geenien kertomana (Bazar 2019).

Adam Rutherford: Luomakunnan kruunu – Lajina lajien joukossa

Alkuteos Book of Humans | Suomentanut Veli-Pekka Ketola

268 sivua | Saatavana painettuna kirjana, sähkökirjana ja äänikirjana