Onko kaikilla suomalaisilla oikeus taloudelliseen mielenrauhaan? Danske Bank tuo Arman Alizadin taloudellisen mielenrauhan lähettilääksi ja vie rahapuheen lauteille

Danske Bank kiinnittää uudessa hankkeessaan huomion taloudelliseen mielenrauhaan ja on valinnut Arman Alizadin Taloudellisen mielenrauhan lähettilääksi. Lisäksi Danske Bank kutsuu suomalaiset saunaan. Mutta miksi?

Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille –hankkeen kimmokkeena ovat aiemmin tänä vuonna julkistetun Taloudellinen mielenrauha –tutkimuksen päälöydökset; ”suomalaisilla on matalampi taloudellinen mielenrauha kuin muilla pohjoismaalaisilla”, ”kolmannes suomalaisista on vähintään viikoittain huolissaan saako rahansa riittämään” sekä ”lähes puolet suomalaisista ei usko mahdollisuuksiinsa vaurastua”.

”Me Danske Bankissa uskomme, että kaikilla suomalaisilla on oikeus taloudelliseen mielenrauhaan. Taloudellinen mielenrauha on perusta monille tärkeille päätöksillemme, huolillemme ja unelmillemme.

Kyse ei ole vain luvuista ja kovista faktoista, vaan myös siitä millaiseksi taloudellisen tilanteemme tunnemme ja miten se vaikuttaa meihin. Taloudellisella mielenrauhalla on myös yhteiskunnallinen ulottuvuus – se mahdollistaa suomalaisille taloudellisen toimeliaisuuden ja mahdollistaa myös riskinottoa ja yrittäjyyttä”, sanoo Danske Bankin maajohtaja Leena Vainiomäki.

Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha kuuluu kaikille -hanke pyrkii tarjoamaan suomalaisille välineitä ja itsevarmuutta taloudellisen mielenrauhan löytämiseen. Se pyrkii herättelemään suomalaiset ottamaan oman taloutensa yhä aktiivisemmin omiin käsiinsä ja herättelemään yhteiskunnallista keskustelua tärkeästä aiheesta. Hanke koostuu useammasta teosta ja osakokonaisuudesta.

Osana hanketta Danske Bank on nimittänyt Arman Alizadin Taloudellisen mielenrauhan lähettilääksi, sillä hän on tunnetusti tasa-arvon asialla ja valmis pureutumaan vaikeisiinkin asioihin. Arman Alizadin kokemuksista yrittäjänä kumpuaa myös vahva ymmärrys siitä, miten jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä kulkuun: unelmia tulee tavoitella ja asioihin voi vaikuttaa. Arman tulee toimimaan muun muassa vuoden 2019 puolella julkaistavan Taloudellinen mielenrauha –sisältösarjan juontajana ja kasvona.

”Minulle on aina ollut tärkeää että Suomi on sellainen maa ja yhteiskunta, jossa puhalletaan yhteen hiileen ja ketään ei jätetä, ja pidän tärkeänä ajatusta siitä, että kaikilla on oikeus taloudelliseen mielenrauhaan. Itselläni on sellainen kokemus, että jos asioista, kuten rahasta, puhutaan ääneen, möröt pienenevät, ja ihmiset voivat saada toisten kokemuksista itselleen vinkkejä ja inspiraatiota”, Arman Alizad sanoo

Tieto ei lisää tuskaa – nyt viedään rahapuhe lauteille

Tieto ja osaaminen ovat tutkimusten mukaan vahvasti taloudellista mielenrauhaa edistävä asia. Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha –tutkimuksen mukaan lähes joka neljäs suomalainen ei ole perillä omista kuukausittaisista käyttövaroistaan, jotka jäävät jäljelle juoksevien kulujen maksamisen jälkeen. Kokonaispankkiasiointiaan, kuten asuntolainojaan, luottojaan ja säästöjään, kuukausittain tarkastelevista vastaajista 30 prosenttia suhtautuvat nykyiseen taloudelliseen tilanteeseensa luottavaisesti. Tämä on huomattavasti enemmän kuin niiden vastaajien kohdalla, jotka eivät ole koskaan tarkastelleet pankkiasiointiaan – heistä vain 15 prosenttia luottavat omaan talouteensa.

”Me haluamme tehdä jotain konkreettista taloudellisen mielenrauhan edistämiseksi. Tärkeä ensiaskel on kannustaa entistä avoimempaan ja aktiivisempaan keskusteluun rahasta – ja sehän on meille suomalaisille ollut aina vaikeaa. Siksi otimme tehtäväksemme lisätä avointa keskustelua rahasta ja viedä keskustelun sinne, missä me suomalaiset olemme aina löytäneet mielenrauhan ja keskustelleet vaikeistakin aiheista – saunan lauteille. Saunan lauteilla olemme kaikki tasa-arvoisessa asemassa. Se on hyvä paikka iskeä lisää kipinää rahapuheeseen”, kertoo Vainiomäki

Danske Bankin saunavuorot järjestetään 27.11.-4.12.2018 ympäri Suomen. Kaikki vuorot ovat ilmaisia. Tarkemmat tiedot saunavuoroista löytyvät osoitteesta danskebank.fi/sauna

Helsinki



Sauna Hermanni 28.1. ja 3.12.

Lapinlahden Lähteen Sauna 3.12. ja 4.12.

Poliisien kesäkoti 27.11. ja 29.11.

Turku

Saaronniemen Sauna 28.11. ja 3.12.

Tampere

Kaukajärven Sauna 29.11. ja 3.12.

Kuopio

Rauhanlahden Kylpylän Savusaunat 28.11. ja 30.11.

Jyväskylä

Lutakon Leidi 27.11. ja 29.11.

www.danskebank.fi/taloudellinenmielenrauha

www.danskebank.fi/sauna