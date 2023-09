Onko sinun taloyhtiössäsi tehty vuoden teko?

– Vuoden taloyhtiöteon tulisi liittyä jollain tavalla energiansäästöön tai taloyhtiön tekemiin energiansäästötoimiin, kertoo Kiinteistöliitto Itä-Suomen toiminnanjohtaja Piia Moilanen.

- Energiansäästötoimia voivat olla esimerkiksi valaistuksen uusiminen, saunavuorojen järkeistäminen, ilmanvaihdon tarkastus ja säätö, ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistysten uusiminen, lämmitysjärjestelmän tarkastus ja säätö tai vaikkapa vuotavien vesikalusteiden uusiminen, Moilanen luettelee. - Toki energiansäästötoimet voivat olla myös osa isompaa kokonaisuutta, kuten painovoimaisen tai koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän saneeraaminen koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi lämmöntalteenottoineen tai julkisivuremontti, johon liittyy esimerkiksi ikkunoiden vaihto ja eristeen lisääminen, Moilanen jatkaa.

Vaihtoehtoja energiansäästöön on siis paljon, eikä nyt haeta välttämättä sitä tehokkainta ratkaisua vaan kokonaisuutta, joka on alusta loppuun viety mallikkaasti läpi. Arvioinnissa painotetaan erityisesti asukaslähtöisyyttä, innovatiivisuutta, energia- ja ympäristönäkökulmia sekä kiinteistön arvon huomioimista.

Etsinnässä on myös Vuoden taloyhtiöpuheenjohtaja. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja huolehtii ja valvoo, että hallitus täyttää sille kuuluvat tehtävät. Toimiminen puheenjohtajana on vastuullista ja arvokasta työtä taloyhtiön hyväksi. – Etsimme puheenjohtajaa, joka on osakkaiden ja asukkaiden tavoitettavissa, edistää yhteistyötä taloyhtiössä, jakaa avoimesti tietoa ja on muutenkin toiminnallaan esimerkillinen, Moilanen luettelee hyvän puheenjohtajan ominaisuuksia.

Kilpailuun voi osallistua 31.10.2023 asti. Voittajat julkaistaan marraskuussa Itä-Suomen Taloyhtiöpäivien yhteydessä. Kaikille palkittavan tahon ehdottajille lähetetään Kiinteistömedia Oy:n kirjalahja kiitokseksi. Lisäksi voittajat osallistuvat keväällä 2024 Suomen vuoden taloyhtiönteko ja Suomen vuoden taloyhtiöpuheenjohtaja kilpailuihin.

