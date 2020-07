Onniravintolat avaa uuden ruoankuljetuspalvelun Itä-Helsingissä sekä neljä ravintolaa, joissa kukaan ei tule koskaan käymään

Helsinkiläinen ravintolayhtiö Onniravintolat avaa peräti neljä uutta EATR-ravintolaa, joissa kukaan ei tule koskaan käymään. Samalla Onniravintolat aloittaa Suomessa vielä suhteellisen tuntemattoman Ghost Kitchen -toiminnan eli neljä eri konseptilla toimivaa haamukeittiötä sekä niille yhteisen ravintola-annosten kotiinkuljetuspalvelun.

Onniravintolat on vuonna 1996 perustettu suomalainen perheyhtiö, jolla on vahvat juuret ravintolatoiminnassa. Yrityksellä on tällä hetkellä 10 erityyppistä ravintolaa pääkaupunkiseudulla.

Onniravintolat avaa tänään perjantaina 24. heinäkuuta klo 15 alkaen uuden EATR-ravintolaruoan kotiinkuljetuspalvelun, joka toimii aluksi Itä-Helsingin alueella. Annokset voi tilata mobiilisovellus EATR:in kautta tai nettikaupasta osoitteessa www.eatr.fi.

EATR muodostuu neljästä erilaisesta ravintolakeittiöstä. Uudet ravintolat ovat amerikkalaisia herkkuja tarjoava Brooklyn Diner, klassinen thai-keittiö Tai Aroi, Intian perinteisiä makuja tarjoileva Jaipur Curry House sekä moderniini intialaiseen katuruokaan keskittyvä Baba Jang.

EATR tuo ruokamaailman erilaiset maut suoraan asiakkaiden luo. Erikoista palvelussa on se, että asiakas voi yhdellä kuljetusmaksulla tilata neljän erilaisen keittiön antimia. Näin kukin perheenjäsen tai jokainen kaveriporukassa saa juuri haluamaansa ruokaa.

”Korona-ajan vuoksi ruoan kotiinkuljetus ja ravintolaruoan kotona syöminen ovat kasvattaneet valtavasti suosiotaan. On vaivatonta nauttia korkeatasoisesta ravintolaruoasta kotona tai työpaikalla ilman turhaa hälinää. Siksi otamme merkittävän askelen kohti uutta suunta ja tuomme samalla nykyisten ruoankuljetusta tarjoavien palveluiden rinnalle selkeän uuden monipuolisen vaihtoehdon ”, kertoo EATR:in operatiivinen päällikkö Julius Jurvanen.

EATR avaa ovensa perjantaina 24.7 kello 15.00 osoitteessa eatr.fi. Valmistaudu siis kohtaamaan makuja maailmalta aivan uudella tavalla – luoksesi tuotuna!

Katso video osoitteessa: https://youtu.be/SuZ8rekwD4c