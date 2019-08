Onrego tähtää kovaan kasvuun

Pilvipalveluihin erikoistunut Onrego Oy on valinnut uuden hallituksen. Hallituksen tavoitteena on kasvattaa yhtiön toiminta seuraavien muutaman vuoden aikana nelinkertaiseksi nykytilaan nähden. Kasvun mahdollistaa vahvassa nousussa olevat digitalisaatio- ja pilveistystarpeet. Onrego edistää uusien digitaalisten liiketoimintateknologioiden ja –ratkaisujen syntyä, jotka luovat hyvää, kestävästi.

Onrego Oy:n yhtiökokous on valinnut uuden hallituksen tukemaan yrityksen kasvutavoitteita. Onrego on kasvanut vuoteen 2018 nähden yli kaksinkertaista vauhtia. Viiden vuoden aikana kasvu on ollut yli +1000 %. Vuodelle 2019 ennusteena on noin viiden miljoonan euron liikevaihto. Yhtiön tavoitteena on kasvaa muutamassa vuodessa yli 20 miljoonan kokoluokkaan.

Kasvun edellytykset nousukiidossa

Yhtiön kasvun mahdollistaa asiakkaiden jatkuvasti lisääntyvät digitalisaatio- ja pilveistystarpeet. Onregon erikoisosaamista on tarjota digitalisaatioaikakauden palveluita pilviulkoistukseen, sovelluskehityksen tukemiseen ja IT-palveluiden modernisoitiin.

Yhtiön uuden hallituksen tehtävänä on päivittää yhtiön kasvustrategia ja tukea yhtiötä sen toteutumisessa. Kasvussa on haasteensa – työmäärien kasvaminen ja tarve kehittää prosesseja. Uuden hallituksen tavoitteena on kehittää prosesseja tukemaan kasvua ilman jäykistävää byrokratiaa. Näitä haasteita ratkaisemaan hallitukseen on valittu uusia ulkopuolisia jäseniä, joiden kokemus on peräisin nimenomaan kasvuyrityksistä.

Hallituksen uudet jäsenet

Uusina jäseninä hallitukseen on valittu Markus Turunen, Mikko Lampi ja Juhana Raitasalo.

Turusella on pitkä tausta Efima Oy:ssä, joka on kasvanut startupista lähes 200 ammattilaisen taloksi. Turunen on aiemmin johtanut Efimassa pilvipalveluliiketoimintaa. Nykyisin hän toimii CIO:na sekä vastaa RPA- ja AI- liiketoiminnasta.

Lampi on kerryttänyt laajan kokemuksensa Innofactor Oyj:ssä, Apped Oy:ssä ja Basware Oyj:ssä. Lampi työskenteli Innofactorilla sen kasvaessa viiden hengen organisaatiosta 450 henkilön yritykseksi. Innofactorilla Lampi johti mm. sovelluskehitystä ja käyttöpalveluita sekä toimi CTO:na ja myöhemmin toimitusjohtajana. Tällä hetkellä Lampi vastaa pohjoismaiden ja Venäjän liiketoiminnoista Basware Oyj:ssä.

Raitasalo toimii Onrego Oy:ssä Chief Customer Officerina vastaten myynnistä. Ennen Onregolle siirtymistään hän työskenteli 12 vuotta Microsoftilla useissa eri positioissa. Entisistä jäsenistä hallituksessa jatkavat Onregon toimitusjohtaja Jarno Mäki, Jarmo Kuusivuori sekä Timo Nurminiemi.

Uuden hallituksen myötä Onrego Oy:n hallituksessa on osaamista ja kokemusta teknologioista, kasvamisesta, yritysjärjestelyistä ja rahoituksesta.