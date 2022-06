OP Keski-Pohjanmaa tukee Kokkolan kaupungin Welcome Officen toimintaa

”Näemme lahjoituksen yhteyden myös alueemme elinvoiman ja työllisyyden kehittämiseen”, sanoo OP Keski-Pohjanmaan toimitusjohtaja Jyrki Rantala.

Welcome Office on Kokkolan kaupungin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelu maahan muuttaneille henkilöille maahantulon syystä riippumatta. Toiminnan tavoitteena on ohjata maahan muuttaneita henkilöitä osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen elämään.

Kaupunginjohtaja Stina Mattila korostaa kotoutumisen ja yhteiskuntaan kuulumisen merkityksellisyyttä. ”Olemme tiedostaneet jo pitkään, että tällaiselle palvelulle on tarvetta. Se on entisestään korostunut kevään aikana”, toteaa Mattila. ”Olemme erityisen iloisia, että merkittävä alueellinen toimija tukee Welcome Officen toiminnan kehittämistä.”