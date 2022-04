Opas rantaeroosiosta ja sen torjunnasta on valmistunut

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa on valmistunut ”Rantaeroosio ja sen torjunta” -opas, joka on suunnattu erityisesti yksityisten rantojen kunnostusta suunnitteleville henkilöille sekä vesistöjen kunnostushankkeiden vastuuhenkilöille. Opas on laadittu Kyrönjoen neuvottelukunnan sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Kansikuva: Rantaeroosio ja sen torjunta. Opas 1/2022 ELY-keskus

Virtaavan veden aiheuttama eroosio eli maaperän kuluminen ja irtautuneen maa-aineksen kulkeutuminen sekä kasautuminen ovat luonnollisia prosesseja, jotka voimistuessaan voivat kuitenkin aiheuttaa haittoja rakennetuilla ja viljellyillä alueilla. Veden kuluttamat ja jyrkentyneet rannat voivat olla alttiita sortumille, jotka voivat aiheuttaa vahinkoja rantojen rakennuksille, teille tai viljelysmaalle. Oppaassa esitellään haitalliseksi muodostuneen rantaeroosion torjunnan keinoja ja luonnonmukaisia eroosiosuojausmenetelmiä, joita ovat muun muassa epävakaiden rantatörmien vahvistaminen kiviverhoilulla tai istuttamalla jyrkentyneelle rannalle maaperää sitovaa kasvillisuutta. Opas " Rantaeroosio ja sen torjunta" on julkaistu Doria-palvelussa suomeksi ja ruotsiksi: Rantaeroosio ja sen torjunta (doria.fi)

Stranderosion: Orsaker och förebyggande åtgärder (doria.fi) Lisätietoja verkossa: Maankuivatus ja ojitus (ymparisto.fi)

Luonnonmukaiset eroosiosuojaukset (ymparisto.fi) Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta: Vesitaloussuunnittelija Katriina Keto, puh. 0295 027 776

Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962 Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat Kansikuva: Rantaeroosio ja sen torjunta. Opas 1/2022 ELY-keskus Lataa

Linkit