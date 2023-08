Opastettuja yleisökierroksia Nokian sosiaali- ja terveysasemalla lauantaina 9.9.

Pirkanmaan hyvinvointialueen taloustilanne heikentynyt edelleen – loppuvuoden ennusteessa nyt 95 miljoonaa alijäämää 22.8.2023 14:28:18 EEST | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen heinäkuun talouden toteuman pohjalta tehty ennuste vuoden 2023 alijäämästä on 95 miljoonaa euroa. Tilanne on huonontunut selvästi keväästä. Pääosa alijäämästä on syntynyt asiakkaille hyvinvointialueen ulkopuolelta ostettavista palveluista. Alkuperäinen talousarvio oli 63,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.