Opettajankouluttajat tutustuvat kestävän kasvun tekijöihin

– Ilmastonmuutospolitiikkaa ei voi tehdä omassa kuplassa, ST1 Nordicin hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen korostaa. Anttonen puhuu torstaina 19. elokuuta Talous ja nuoret TATin ja elinkeinoelämän vuosittain järjestämässä kutsuseminaarissa opettajankouluttajille.

OK!Akatemian tavoite on tukea opettajankoulutusta ja elinkeinoelämää vuoropuheluun asioista, jotka ovat elinkeinoelämälle keskeisiä ja joissa opettajilla on merkitystä. Vuoden 2021 teema on erittäin ajankohtainen: Kestävän kasvun tekijät.

Ilmasto on lämmennyt odotettua nopeammin ja vaikutukset ovat havaittavissa kaikilla alueilla maapallolla. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) elokuun alussa 2021 julkaisema ilmastoraportti esittää uusia arvioita siitä, mitä jo 1,5 asteen lämpenemisestä seuraa maailmanlaajuisesti.

Mika Anttosen mukaan uusiutuvan energiatuotannon rakentamistahti tulisi kymmenkertaistaa välittömästi, mikäli Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet halutaan saavuttaa.

– Meidän on asetettava ilmastonmuutoksen hillitsemisen tavoitteet ja päätökset sinne, missä saavutetaan suurin globaali vaikutus, Anttonen vahvistaa.

Virtuaalista vuoropuhelua

– Mittavien tulevaisuuden haasteiden edessä vuoropuhelu opetuksen kehittäjien ja elinkeinoelämän välillä on todella tärkeää. Opettajan työssä tiedon hankkiminen ja välittäminen ovat kaksi keskeistä asiaa, johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen TATista korostaa.

– Millainen Suomi on 10 vuoden päästä? Miten otamme elinvoima- ja tuottavuusloikan koronan jälkeiseen maailmaan ja Suomeen? Näihin kysymyksiin etsimme nyt yhdessä vastauksia. Se vaatii meiltä kaikilta rohkeutta ja uudistumista, Tenhunen-Ruotsalainen jatkaa.

Opettajankouluttajat pääsevät tutustumaan virtuaalisesti toimialojensa johtaviin yrityksiin ja käymään keskustelua kestävän kasvun tekijöistä sekä tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista sekä tulevaisuuden osaamistarpeista.

Tämänvuotinen OK!Akatemia -seminaari on järjestyksessään kahdestoista.

