Opettajien kuunteleminen ja tukeminen muutoksissa tärkeää - Kyselyssä kartoitettiin yliopisto-opettajien hyvinvointia ja toimijuutta koronapandemian aikana

Sekä keväällä että syksyllä 2020 opettajat kokivat haasteita liittyen työkuormittumiseen, ajankäyttöön ja kollegoiden keskinäisen vuorovaikutuksen. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen ja kotitoimiston fasiliteetit koettiin haasteellisempina keväällä 2020 kuin syksyllä 2020. Toisaalta opetuksen muokkaaminen ja uusien teknologisten työkalujen käyttöönotto koettiin kuormittavampana syksyllä kuin keväällä 2020.

Tutkimustulokset osoittavat kuinka tärkeää on kuunnella ja tukea opettajia etenkin, kun heiltä odotetaan merkittäviä muutoksia opetuksessa lyhyessä ajassa. Tulosten pohjalta laadittiin seuraavat suositukset opettajien hyvinvoinnin ja toimijuuden tukemiseksi:

On tärkeää tukea tasapainon saavuttamista opetuksellisten, tutkimuksellisten ja hallinnollisten tehtävien välillä. Tarvitaan joustavampia työskentelytapoja työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi. Opettajat tarvitsevat tukea myös psykologisen (esim. epävarmuuden sietäminen) ja fyysisen (esim. hyvät työskentelypisteet) edistämiseksi. Yliopiston johdon tulisi varmistaa, että opettajilla on riittävästi työaikaa kouluttautumiselle ja vertaistuelle, liittyen esimerkiksi innovatiivisten pedagogisten tai teknologisten ratkaisujen käyttöön. Etenkin epävirallisia, kollegoiden kesken kasvokkain tapaamisia tulisi suosia ja liiallisia etäkokouksia. On tärkeä jatkokehittää ja arvioida menetelmiä opiskelijoiden ohjaukseen ja tukeen liittyen ja pitää yllä vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa sekä kasvokkain että etäyhteyksin.

Tunnistetut kehittämistarpeet nousivat esiin pandemianaikaisissa poikkeusoloissa, mutta niitä on tärkeä huomioida opettajien hyvinvoinnin ja toimijuuden tukemisessa pandemianjälkeisessä työelämässä. Olemassa olevien rakenteiden ja erityisesti opetuksen monimuotoisuuden ja -paikkaisuuden laajentuminen vaatii kuitenkin merkittävästi resursseja ja aikaa sekä opettajiin ja opiskelijoihin kohdistuvaa tukea. Näitä pyritään edistämään ja ratkomaan JYULearn-kehittämisohjelmassa.

Kyselyyn vastasi keväällä 2020 yhteensä 297 yliopiston työntekijää ja syksyllä 2020 yhteensä 246 työntekijää. Näiden vastausten pohjalta on julkaistu lokakuussa 2022 Education Sciences -lehdessä Tiina Mäkelän, Pieta Sikströmin, Päivikki Jääskelän, Salme Korkalan, Jimi Kotkajuuren, Saara Kasken ja Peppi Taalaksen kirjoittama tutkimusartikkeli ”Factors Constraining Teachers’ Wellbeing and Agency in a Finnish University: Lessons from the COVID-19 Pandemic”. Artikkelin tulokset pohjautuvat JYULearn-kyselyn strukturoituihin ja avoimiin vastauksiin koskien opettajien hallinnantunnetta ja kuormittuneisuutta poikkeusoloissa.

JYULearn-verkkosivut: https://www.jyu.fi/fi/koulutus/opetuksen-kehittaminen/jyulearn



Mäkelä, T., Sikström, P., Jääskelä, P., Korkala, S., Kotkajuuri, J., Kaski, S., & Taalas, P. (2022). Factors Constraining Teachers’ Wellbeing and Agency in a Finnish University: Lessons from the COVID-19 Pandemic. Education Sciences, 12(10), 722. MDPI AG. http://dx.doi.org/10.3390/educsci12100722