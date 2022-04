Opetusalan turvallisuuspalkinto 2022 on myönnetty Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle

Opetusalan turvallisuuspalkkinnon 2022 saajaksi valittu Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu on yli 5000 opiskelijan ja 600 työntekijän yhteisö. Sedussa tutkinnon suorittaa vuosittain yli 2000 tulevaisuuden osaajaa ja ammattilaista, joilla on myös turvallisuusasenne ja -osaaminen kohdallaan.

Sedussa turvallisuusasioista pyritään ajattelemaan laaja-alaisesti. Tavoitteena on varmistaa, että jokaisella sedulaisella on turvallinen ja terveellinen työ- ja opiskeluympäristö. Turvallisuustoiminta perustuu avoimuuteen, yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen. Jokainen henkilö on turvallisuuden avainasemassa ja turvallisuuskulttuurin luominen on jokaisen tekijän tuotosta. Tukena sedulaisilla on päätoiminen turvallisuuskoordinaattori.

Sedu on valtakunnallisten verkostojen lisäksi mukana aktiivisesti Pohjanmaan Kasvu- ja oppimisyhteisöjen turvallisuusverkostossa, jossa se on esitellyt omia käytäntöjään. Turvallisuusverkoston alla on myös ammatillisten oppilaitosten turvallisuusverkosto, jossa Sedu toimii koollekutsujana ja puheenjohtajana.

Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinto Arja Korhoselle Järvenpään kaupungin opetustoimen kokonaisvaltaisesta turvallisuuden edistämisestä

Järvenpään kaupungin opetusjohtaja Arja Korhonen vastaa kokonaisvaltaisesti opetuspalveluiden turvallisuudesta ja valmiuteen ja varautumiseen liittyvistä asioista. Hän on vuodesta 2009 vetänyt järvenpääläisten koulujen turvallisuusvastaavien rinkiä. Tapaamisia on ollut 3 - 6 kertaa lukuvuodessa, jotka sisältävät yleensä sekä koulutusta että keskustelua.

Korhonen on organisoinut turvallisuuskoulutuksia ja tehnyt tiivistä yhteistyötä mm. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.Lisäksi hän on aktiivisena edustajana mm. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivistystoimen turvallisuutta edistävässä yhteistyöryhmässä.

Korhonen on henkilökohtaisella panoksellaan edistänyt ja kehittänyt merkittävästi Järvenpään opetustoimen turvallisuuskulttuuria.

Palkinnot luovutettiin 18. valtakunnallisessa Opetusalan turvallisuusfoorumissa, johon kokoontui lähes sadan osallistujan monipuolinen joukko opetusalan turvallisuudesta kiinnostuneita. Vuodesta 2005 jaetun, opetusalan turvallisuustoiminnan edistämiseksi perustetun palkinnon taustalla ovat Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Palopäällystöliitto ja SPEK-ryhmä.