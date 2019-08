Opinmäen kirjaston nimi vaihtuu 12.8. alkaen Suurpellon kirjastoksi, ja kirjaston toimintaa kehitetään paremmin alueen koko asujaimiston tarpeita vastaavaksi

​Opinmäen kirjastoa on kevään ja kesän 2019 aikana kehitetty paremmin alueen asukkaiden tarpeita ja toiveita vastaavaksi. Moni asia muuttuu: aikuisten kokoelma kasvaa, joitakin tilamuutoksia on tehty, ja omatoimijärjestelmän aukiolo yhtenäistetään vastaamaan muiden Espoon omatoimikirjastojen käytäntöjä. Kirjaston nimi on 12.8. alkaen Suurpellon kirjasto (Storåkerns bibliotek, Suurpelto Library).

Aikuisten kokoelmaa kirjastossa on kasvatettu asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Kirjavalikoima on monipuolistunut. Tilaa on jaettu erilaisiin tarpeisiin. Aikuisten kokoelman läheisyydessä on muutama mukava lukunurkkaus ja lehtitabletti e-lehtien lukemiseen.





Aikuisille on saatu uudet tietokoneet työntekoon ja nopeaan asiointiin. Lasten osastolta löytyy koneita pelikäyttöön ja läksyjen tekoon.





Kopiointiin ja tulostukseen on varattu aiempaa rauhallisempi tila opetuspuutarhan vastaiselta seinältä.





Kirjastoon on tilattu uusia lehtiä, joita voit myös lainata kotiin.





Pieni työtila on elokuusta alkaen käytössä myös omatoimiaikana. Ompelukone on siirretty työtilaan, jossa sitä voi käyttää häiritsemättä muita asiakkaita.





Kirjaston akustiikkaa on parannettu.





Kirjaston tiloissa voi oleskella nyt myös kengät jalassa.





Kirjaston ovi on syksystä lähtien avoinna henkilökunnan ollessa paikalla. Kun henkilökunta poistuu, asiakkaat kirjautuvat omatoimijärjestelmään kirjastokortillaan.





Helmet-varausten noutopaikan nimi on 12.8. alkaen Suurpelto. Aiemmin tehtyihin varauksiin muutos tehdään automaattisesti. Teemme jatkuvasti yhteistyötä Opinmäen koulujen, vanhempainyhdistysten ja paikallisten järjestöjen kanssa, jotta kirjasto palvelisi varsinkin iltapäivisin paremmin sekä lapsia että aikuisia. Juhlimme Suurpellon kirjaston uusittua ilmettä ja Espoon kaupunginkirjaston vuosina 2018-2019 saamia kirjastoalan palkintoja kakkukahveilla 12.8. klo 17-19. Tervetuloa!

