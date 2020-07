Opintolainaa haetaan ympäri vuoden, ruuhkaisinta on elo–syyskuussa – vinkit lainan hakemiseen

Kevään ensimmäiseen yhteishakuun osallistuneet ovat jo saaneet tuloksensa ja toisen yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2020. Opintojen rahoittaminen voi mietityttää monia, koska kesätyömahdollisuuksia on ollut koronatilanteen vuoksi tavallista vähemmän. POP Pankin kymmenen vuoden tilastot osoittavat, että opintolainoja on haettu tähän mennessä maltilla, joskin alueellisia erojakin löytyy.

POP Pankin kymmenen vuoden opintolainaa koskevat tilastot osoittavat, että opintolainojen kappalemäärät ovat kasvaneet tasaisesti aina vuoteen 2015 asti. Tämän jälkeen haettujen lainojen määrä laski hieman. Vuosi 2019 vertautuu kolmeen edelliseen vuoteen. Haetut ja myönnetyt lainasummat ovat sen sijaan olleet edelleen kasvussa vuosi vuodelta.

Opintolainaa haetaan POP Pankin tilastojen mukaan ympäri vuoden, eniten kuitenkin lukukausien alussa.

Aktiivisimmin lainoja on keskimääräisesti haettu Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Euroilla mitattuna suurimmat opintolainat ovat suuntautuneet Pohjanmaalle, Uudellemaalle ja Etelä-Karjalaan. Pienin lainatarve on ollut Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Satakunnassa.

Vinkit käsittelyn ruuhkan välttämiseksi – opiskelija, muista hakea ensin Kelan takauspäätös

– Syksy näkyy opintolainahakemusten määrissä. Ruuhkaa välttääkseen opintolainahakemus kannattaa jättää sisään samaan aikaan, kun on vahvistanut opintopaikan vastaanottamisen sekä hakenut ja saanut Kelan opintolainan takauspäätöksen. Hakemuksen käsittely on suhteellisen nopeaa, sillä sekä Kelan takauspäätös että opintolainahakemus tehdään sähköisesti, sanoo Kurikan Osuuspankin Tampereen konttorin asiakasvastaava Janette Karvonen.



– Yleisin hidaste opintolainahakemuksen käsittelyssä on se, ettei hakija ole muistanut hakea Kelan takauspäätöstä ensin. Se tarvitaan, jotta pankki voi tehdä opintolainapäätöksen. Takauspäätös pitää myös muistaa hakea jokaiselle lukukaudelle erikseen, Karvonen muistuttaa.

– Eniten hakijoita mietityttävät opintolainaan liittyvät termit, kuten korko ja miten se muodostuu ja mikä on marginaali. Opintolaina on sidottu useimmiten 12 kuukauden euriboriin. Marginaali on taas pankin hinta lainalle. Tällä hetkellä opintolainan korot ja marginaalit ovat sananmukaisesti marginaalisia, summaa Karvonen ja lisää: – Opintolaina voi tuoda opiskelijan arkeen joustoa sen lisäksi, että tekisi töitä. Opintojen aikanakin kannattaa pyrkiä säästämään. Esimerkiksi kymmenen euron säästö kuukaudessa opiskelujen ohella tehdystä työstä ja siitä saadusta palkasta voi pitkällä aikavälillä kerryttää omaa taloutta tukevaa puskuria.



– Opintolainaa ei tarvitse pelätä, etenkin jos on selkeät opiskelusuunnitelmat. Se tukee opintoihin keskittymistä ja se on monella tapaa joustava rahoitusvaihtoehto. Esimerkiksi takaisinmaksu alkaa vasta parin vuoden päästä valmistumisesta ja tällöinkin otetaan huomioon valmistuneen elämäntilanne ja maksukyky, lisää POP Pankkikeskuksen rahoituksen kehityspäällikkö Piia Syrjä.