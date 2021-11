Opiskelijat ideoivat Tampereelle kaikkien aikojen opiskelijafestivaalin

Tampereen kaupunki ja Tampereen korkeakouluyhteisö osallistuivat yhteisellä toimeksiannolla korkeakouluopiskelijoiden Sprint Innovation Festival -innovointitapahtumaan 15.–19. marraskuuta. Kuusi monialaista opiskelijatiimiä pääsi esittelemään tuomaristolle ideansa, joilla Tampere nousisi esille Euroopan kiinnostavimpana opiskelijakaupunkina vuoteen 2030 mennessä (Tampere – the most attractive student city in Europe 2030).

Opiskelijoilta toivottiin ennakkoluulotonta otetta haasteeseen. Idea OpporTunity-festivaalista sisältää elementtejä, jotka istuvat hyvin Tampereen kaupungin, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston strategioihin. Festivaalin ydinajatus on koota niin opiskelijat, alumnit kuin kaupungin asukkaatkin yhteiseen tapahtumaan, jossa sekä ohjelma että puitteet tekevät kunniaa Tampereelle yhteisöllisenä, yhdenvertaisuutta kunnioittavana ja kestävien ratkaisujen mallikaupunkina. Tämä kaikki jaetaan laajasti ja näkyvästi sosiaalisen median kanavissa.

– Kaikkien opiskelijatiimien ideat olivat korkeatasoisia ja innostavia. OpporTunity-festivaali nousi voittajaksi tapahtuman potentiaalin ja toteuttamiskelpoisuuden takia. Festivaali olisi upea tilaisuus vastaanottaa uudet opiskelijat kaupunkiin ja korkeakouluyhteisöön tavalla, joka näkyisi laajasti kaupunkikuvassa, perustelee tuomariston jäsen, Tampereen yliopiston opiskelijapalveluiden päällikkö Kaisa Keskitalo.

– Jo idean nimi OpporTunity kertoo, että tässä on hieno mahdollisuus rakentaa ainutlaatuinen tapahtumakonsepti, joka nostaa Tampereen kansainvälisesti kiinnostavimpien opiskelukaupunkien joukkoon. Mukaan toteuttamiseen halutaan innostaa myös paikalliset yrittäjät, toteaa TAMKin viestintä- ja markkinointipäällikkö Piritta Palokangas.

– Uusi tapahtumakonsepti kiinnittyy mainiosti juuri valmistuneeseen kaupunkistrategiaan, jonka yhtenä tavoitteena on olla luovien ihmisten koti ja houkutella elämysten äärelle ympäri vuoden, sanoo Tampereen kaupungin suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala.

OpporTunity-idean tehnyt tiimi pääsee esittelemään ehdotuksensa Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön strategisessa yhteistyöryhmässä joulukuun alussa. Strategisen kumppanuuden tavoitteena on muun muassa kasvattaa Tampereen pito- ja vetovoimaa kansainvälisesti kiinnostavana kaupunkina. Lisää aiheesta: Tampereen kaupunki ja korkeakouluyhteisö strategiseen yhteistyöhön | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Tampereen korkeakouluyhteisön HUBS-yksikön organisoimaan Sprint Innovation Festival -tapahtumaan osallistui tänä vuonna yli 550 korkeakoulujen opiskelijaa, suurin osa heistä Tampereen ammattikorkeakoulusta ja Tampereen yliopistosta. Toteutuksen mahdollisti yli 30 yhteistyökumppania, 18 valmentajaa, 17 apuvalmentajaa ja 25 vapaaehtoista.

Sprintiin osallistuneet opiskelijat työskentelivät viikon ajan monialaisissa ja monikielisissä tiimeissä 15 eri haasteen parissa. Vastineeksi he saivat runsaasti arvokasta kokemusta, kontakteja ja opintopisteitä. Haasteiden takana oli yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita, Tampereen kaupungin ja Tampereen korkeakouluyhteisön lisäksi muun muassa Patria, Pirkanmaan Osuuskauppa, Fortum, YK-liitto, Tuomi Logistiikka, Bauer Media ja Platform6.

Lisätietoa

Tampereen kaupunki: Iina Ojala, suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö, p. 040 801 6189, iina.ojala@tampere.fi

Tampereen yliopisto: Kaisa Keskitalo, opiskelijapalveluiden päällikkö, p. 040 754 5951, kaisa.keskitalo@tuni.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu: Piritta Palokangas, viestintä- ja markkinointipäällikkö, p. 040 548 6124, piritta.palokangas@tuni.fi

Sprint Innovation Festival (HUBS): Sanna Tahlo, tuottaja, p. 050 454 2262, sanna.tahlo@tuni.fi