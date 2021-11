Opiskelijat ideoivat Tampereesta Euroopan parasta opiskelijakaupunkia 2030

Sprint Innovation Festival -tapahtumaan osallistuu noin 600 Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijaa, jotka muodostavat monialaisia tiimejä. Opiskelijoiden ratkottavaksi tuodaan yhteensä 15 haastetta, joiden takana on niin isoja kuin pieniäkin yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita. Valmentajia on 30.

Viikon aikana opiskelijatiimit saavat sparrausta valmentajilta ja eri alojen asiantuntijoilta, mutta itse sisällöistä ja niiden esittelystä toimeksiantajille vastaavat opiskelijat. Yhteisenä teemana tänä vuonna on kestävyys – niin sosiaalinen, ekologinen kuin taloudellinenkin.

Tampereen kaupunki ja Tampereen korkeakouluyhteisö osallistuvat nyt ensimmäistä kertaa yhteisellä toimeksiannolla Sprint Innovation Festivaliin. Toimeksianto on muotoiltu tavoitteeksi ”Tampere – the most attractive student city in Europe 2030” haasteeseen https://www.sprintfestival.fi/haaste/tampere-the-most-attractive-student-city-in-europe-2030/.

Korkeakoulujen opiskelijoilta toivotaan ennakkoluulotonta otetta haasteeseen.

– Tamperelaiset korkeakoulut ovat vuodesta toiseen hakutilastojen kärkisijoilla Suomessa, mutta haluamme kehittää Tampereesta tunnetun myös Euroopan tasolla. Vähintä mihin voimme pyrkiä, on olla Euroopan paras kaupunki opiskelijoille, kertoo korkeakouluyhteistyön koordinaattori Max Liikka Tampereen kaupungilta.

Haasteen asettaminen kansainväliseen mittakaavaan on perusteltua.

– Kansainvälisyys, opiskelijoiden hyvinvointi ja kestävä kehitys ovat tärkeitä tavoitteita sekä korkeakouluyhteisölle että kaupungille. Haasteessamme halusimme yhdistää nämä ja kuulla millaisia ehdotuksia poikkitieteelliset opiskelijatiimit ideoivat, kertoo markkinoinnin asiantuntija Marika Nygård Tampereen yliopistosta.

Näkökulmia haasteen käsittelyyn voi olla useita, esimerkiksi kaupunkiympäristö, hyvinvointi, työ, asuminen tai turvallisuus.

– Rohkaisemme opiskelijatiimejä ideoimaan isosti ja rohkeasti mutta samalla sen verran konkreettisesti, että pääsemme kiinni ideoiden työstämiseen ihan käytännössä, sanoo Tampereen ammattikorkeakoulua edustava sisäisen viestinnän tuottaja Leena Stenman.

Tampereen kaupunki ja Tampereen korkeakouluyhteisö ovat sopineet strategisesta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on muun muassa kasvattaa Tampereen pito- ja vetovoimaa kansainvälisesti kiinnostavana kaupunkina. Lisää aiheesta: Tampereen kaupunki ja korkeakouluyhteisö strategiseen yhteistyöhön | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Sprint Innovation Festival 2021 (https://www.sprintfestival.fi/) viikko 15.–19.11. toteutetaan, kuten viime vuonnakin, virtuaalitapahtumana. Voittajaehdotukset julkistetaan perjantaina 19.11. iltapäivällä suuressa loppuseremoniassa.

Lisätietoa

Tampereen kaupunki:

Max Liikka, koordinaattori, korkeakouluyhteistyö, max.liikka@tampere.fi, p. 041 730 8868

Tampereen yliopisto:

Marika Nygård, markkinoinnin asiantuntija, marika.nygard@tuni.fi, p. 050 569 9977

Tampereen ammattikorkeakoulu:

Leena Stenman, tuottaja, sisäinen viestintä, leena.stenman@tuni.fi, p. 050 384 4900