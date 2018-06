Opiskelijat keräsivät puoli miljoonaa euroa omaan professoriin

Aalto-yliopiston informaatioverkostojen ohjelman uudeksi työelämäprofessoriksi on valittu Risto Sarvas. Opiskelijakilta Athene sekä opiskelijoiden vanhempien perustama tukiyhdistys Athene Angels keräsivät professuuriin puolen miljoonan euron rahoituksen lahjoittajilta yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Opiskelijat olivat myös mukana tekemässä lopullista valintaa.

Uusi työelämäprofessori vahvistaa yhteistyötä Aalto-yliopiston opetuksen ja yritysten sekä julkisten organisaatioiden välillä. Valittavalta professorilta vaadittiin näyttöjä niin opetuksesta, tutkimuksesta kuin työelämästä. Risto Sarvas on toiminut muotoilujohtajana ja palvelumuotoilijana IT-yritys Futuricessa sekä Aalto-yliopistossa Adjunct Professor -tehtävässä. Hän on voittanut Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun opetuksen tunnustuspalkinnon vuonna 2016.

Informaatioverkostojen ohjelma on perustettu vuonna 1999 kouluttamaan sillanrakentajia, jotka ymmärtävät niin liiketoimintaa, digitaalista teknologiaa, muotoilua kuin käyttäjiä. Ohjelmaa koordinoivat yhteistyössä Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitos ja tietotekniikan laitos.

Sarvaksen tulevaan tutkimus- ja opetusalaan kuuluu digitaalisten palveluiden ja alustojen kehittäminen niin, että yritysten, yhteiskunnan ja käyttäjien näkökulmat ja tarpeet tulevat huomioiduiksi.

Rahoituksen uuteen professuuriin keräsivät ohjelman opiskelijakilta Athene, opiskelijoiden vanhempien perustama tukiyhdistys Athene Angels ja Aalto-yliopisto. He saivat professuuria varten yhteensä puoli miljoonaa euroa lahjoituksina yrityksiltä ja organisaatioilta, jotka halusivat tukea informaatioverkostojen monialaista koulutusta. Lahjoittajien joukossa on myös Futurice, jossa Sarvas työskenteli seitsemän vuoden ajan.

”Olen akateemisella urallani ja yritysmaailmassa kokenut velvollisuudekseni tuoda esiin teknologian ja yhteiskunnan rajapintoja. Yritän auttaa ihmisiä huomaamaan, että teknologioiden kaupallistamiseen liittyy paljon eettisiä päätöksiä ja yhteiskunnallista vastuuta”, Sarvas kertoo.

”Informaatioverkostojen opiskelijoilla on selvästi oma värinsä tekemisessään: he ovat avoimia yhteistyöprojekteille, ulospäinsuuntautuneita ja heillä on kokonaisnäkemystä teknologian merkityksestä yhteiskunnasta – hieman kuin digitalisaation kapellimestareita, jotka johtavat ja ohjaavat suuria kokonaisuuksia”, Sarvas jatkaa.

Informaatioverkostojen opiskelijat ottavat Sarvaksen vastaan ilolla ja innolla. Opiskelijoiden ja Sarvaksen yhteinen tavoite on vahvistaa akateemisen maailman ja yritysten ja julkisten organisaatioiden yhteistyötä. Heiltä opetukseen ja tutkimukseen saadaan oikeita ongelmia ja henkilökohtaisia verkostoja.

”Risto haluaa rakentaa meidän osaamisellemme yhä selkeämpää brändiä työnantajien, opiskelijoiden ja ohjelmaan hakevien suuntaan. Toivomme, että Risto tekee meidän poikkitieteellisestä koulutuksestamme entistä vahvemman paketin, jolla on selkeä yhteys yritysten todellisuuteen ja toimintaan”, informaatioverkostojen opiskelijoiden kilta Athenen puheenjohtaja Joel Lappalainen tiivistää informaatioverkostojen opiskelijoilta kerättyä palautetta valinnasta.

”Ristolla on kyky kouluttaa eettisesti ja yhteiskunnallisesti valveutuneita digitaalisten palveluiden rakentajia. Hän myös todella välittää opiskelijoistaan ja haluaa meidän ylittävän itsemme samalla kun itse puskee opetustaan koko ajan pidemmälle”, opiskelijoiden kommenteissa kiitetään.

Professuuriin lahjoittaneet organisaatiot:

Accenture, Accountor, CapMan, Boston Consulting Group, Espoon kaupunki, Futurice, Inventure, KPMG, Reaktor, Sofigate ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.