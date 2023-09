Opiskelijatornitalo UNO saavutti harjakorkeuden – opiskelijat pääsevät muuttamaan keväällä 2024

Oulun Välkkylään nousevaan UNOon valmistuu 171 asuntoa, joista valtaosa on yksiöitä. Yksinasumisen vastapainoksi oleskelu-, liikunta- ja muut yhteiset tilat on suunniteltu niin, että ne edistävät yhteisöllisyyttä ja spontaaneja arjen kohtaamisia sekä sijaitsevat talon parhailla paikoilla.

Koko talon alakerta on suunniteltu arjen kohtaamisille: pohjakerroksessa on pesutupa, oleskelutila kahvikeittonurkkauksineen sekä opiskelutiloja. Alakerta on kuin opiskelijoiden toinen olohuone, jonne kannustetaan tulemaan viihtymään. Opiskelijat pääsevät tulevan syksyn aikana itse vaikuttamaan alakerran yhteisten tilojen lopullisiin sisustusvalintoihin.

”Unon yhteistilat talon paraatipaikoilla ovat korkeita ja valoisia. Heti sisään tullessa näkee, onko paikalla muita. Ne ovat tarjolla ja näkyvillä kaikille ja kutsuvat moikkaamaan muita tai tekemään ryhmätehtäviä”, kiinteistöpäällikkö Eerik Junnikkala PSOAS:stä sanoo.

Yhteisöllinen oleminen jatkuu yläkerrassa. UNOn ylimmässä kerroksessa on opiskelijoiden oma kuntosali merinäköaloineen sekä kokoustilat, saunaosasto ja iso lasitettu terassi.

Opiskelijoiden käytössä on myös polkupyörätilat, joissa on mahdollisuus paitsi säilytykseen myös pyörän pesuun ja huoltoon. Kuntosali ja pyöräilyyn panostaminen kannustavat asukkaita liikunnalliseen elämäntapaan.

Rakentaminen sujunut aikataulussa ja tavoitteiden mukaisesti Suomen siisteimmällä työmaalla

53,4 metriä korkeaksi nousseen UNOn rakennustyöt aloitettiin elokuussa 2023. Suomen siisteimmäksi työmaaksi julistautuneen UNOn työmaalla panostetaan siisteyteen poikkeuksellisen kattavasti ja poikkeuksellisessa hengessä. Siisteys takaa laadukkaan lopputuloksen ja puhtaan sisäilman valmiissa tornitalossa.

Suomen siistein työmaa on myös turvallinen ja viihtyisä paikka työskennellä. UNOn työmaa on yltänyt finaaliin vuoden 2023 valtakunnallisessa Turvallisuus alkaa minusta -työturvallisuuskilpailussa, jonka järjestävät Rakennusteollisuus RT ry:n talonrakennustoimiala ja RAKLI ry yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.

”Suomen siistein työmaa on terveellinen ja turvallinen tekijöille, rakennukselle ja asukkaille. Opiskelijatornitalo UNOlle on kovat laatutavoitteet, ja työmaan siisteydellä varmistamme laadukkaat kodit ja ilmanlaadun tuleville asukkaille. Työmaa on edennyt aikataulussa, laadukkaasti ja projektille asetettujen tavoitteiden mukaisesti”, kertoo Laptin Pohjois-Suomen aluejohtaja Mikko Lohi.

”Hankkeen yhteistoiminnallisuus on edesauttanut rakentamisvaiheen laatua ja sujuvaa etenemistä. Olemme kehittäneet suunnitelmia ja ratkaisuja rakentajien ja suunnittelijoiden kesken saman pöydän ääressä hankkeen alkumetreiltä lähtien, ja meillä on kaikilla sama tavoite: rakentaa laatuasumista kustannusviisaasti tämän ajan opiskelijoille”, rakennuttajakonsultti Ari-Matti Jänkälä A-Insinööreistä kertoo.

UNO on suunniteltu ja rakennetaan A-Insinöörien kehittämänä yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa tavoitteet ja kustannusraamit asetetaan moniammatillisesti tilaajan, rakennusurakoitsijan, arkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden yhteistyönä.

Opiskelijatornitalo UNO nousee Oulun uudeksi maamerkiksi, ja 16-kerroksiseen tornitaloon tulee 171 opiskelija-asuntoa. UNO yhdistää yksinasumisen ja yhteisöllisyyden ainutlaatuisella tavalla ja tukee opiskelijoiden liikunnallista elämäntapaa. Tornitalo rakennetaan A-Insinöörien kehittämänä yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa PSOAS, rakentajat ja suunnittelijat ovat kehittäneet hanketta alusta asti yhdessä. Suunnittelusta ja rakennustöistä vastaa Rakennusliike Lapti. Rakennustyöt alkoivat elokuussa 2022, ja uudet opiskelijat pääsevät muuttamaan torniin keväällä 2024.