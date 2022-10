Opiskelijatornitalo Uno yhdistää yksinasumisen ja yhteisöllisyyden – peruskivi muurattiin Oulun Välkkylässä

Tornitalo Unon rakennustyöt käynnistyivät Oulun Välkkylän kaupunginosassa elokuussa. Peruskiven muurauksesta alkaa nousta Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (PSOAS) 16-kerroksinen tornitalo, jonne opiskelijat pääsevät muuttamaan viimeistään keväällä 2024. Ylimmän kerroksen kuntosalista ja terassilta aukeavat maisemat Oulun keskustan yli merelle.

Valtaosa Unon asunnoista on yksiöitä, mutta oleskelu-, liikunta- ja muut yhteiset tilat on suunniteltu niin, että ne edistävät yhteisöllisyyttä ja spontaaneja arjen kohtaamisia ja sijaitsevat talon parhailla paikoilla.

"Entistä useampi opiskelija haluaa muuttaa yksiöön, ja tekee opintojaan verkko- ja etäopetuksessa. Mitä enemmän asutaan yksin ja istutaan etäluennoilla, sitä enemmän tarvitaan tiloja, joissa voi kohdata muita ihmisiä. Ilman opiskelukavereita ja kontakteja elämä muodostuu aika synkäksi. Opintojen keskeytyksetkin ovat yleistyneet korona-aikana, kun opiskelijoilla ei ole ollut mahdollisuuksia verkostoitua", palvelupäällikkö Jari Simonen PSOAS:stä sanoo.

Perinteiset opiskelijasoluasunnot ovat menettäneet suosiotaan kotimaisten opiskelijoiden parissa. Samaan aikaan opiskelijoiden yksinäisyys ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet.

"Asumisen tilaratkaisuilla, olivat ne yhteisasuntoja tai yhteiskäyttöisiä tiloja, voidaan vaikuttaa siihen, että ihmiset tutustuvat toisiinsa, luovat sosiaalisia yhteyksiä ja voivat hyvin. Vaikka opiskelu ei ole enää samalla tavalla paikkaan sidottua, ihmisillä on tarve kokoontua yhteen opiskelunkin takia", Simonen huomauttaa.

Yhteiset tilat palvelevat koko taloa ja sijaitsevat paraatipaikoilla

Laadukkaat tilaratkaisut ovat olleet tornitalon suunnittelun lähtökohtana hankkeen alkumetreiltä asti. Sisäänkäyntiin on tulossa korkea, hotelliaulaa muistuttava viihtyisä ala-aula. Pyykkitupa ja viereinen oleskelutila kahvikeittonurkkauksineen sijaitsevat keskellä rakennusta. Ohikulkijat sisällä ja ulkona näkevät tiloihin lasiseinien läpi.

"Unon yhteistilat talon paraatipaikoilla ovat korkeita ja valoisia. Ne ovat tarjolla ja näkyvillä kaikille ja kutsuvat moikkaamaan muita tai tekemään ryhmätehtäviä", kiinteistöpäällikkö Eerik Junnikkala PSOAS:stä sanoo.

16. kerroksessa on lasitettu terassi sekä kuntosali, jonka ikkunat avautuvat merelle päin. Liikunnallista elämäntapaa edesauttavat myös polkupyörätilat, joissa on mahdollisuus paitsi säilytykseen myös pyörän pesuun ja huoltoon. Lähistöllä sijaitsevat Raksilan uimahalli, jäähalli, Ouluhalli, pesäpallostadion ja ulkoilumaastot.

Suunnittelijat ja urakoitsija saman suunnittelupöydän ääressä

Unon pää- ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Sweco Architects. Aktiivisen panoksensa suunnitelmiin ovat antaneet PSOAS:n kumppaneina myös rakennuttamis- ja valvontatehtävistä vastaava A-Insinöörit sekä toteuttaja, Rakennusliike Lapti.

A-Insinöörien yhteistoiminnallinen KVR-urakkamalli toi kaikki osapuolet yhteen jo Unon kehitysvaiheessa.

"Päätökset suunnitelmaratkaisuista on tehty yhdessä ja saatu sitä kautta urakoitsijan kokemus ja sopimukset tukemaan kustannustehokkaita valintoja. Arkkitehtiratkaisuilla on vältetty kerrosten hukkatila ja 171 asunnon vuokratasosta on saatu tarpeeksi edullinen opiskelijoille", rakennuttajakonsultti Ari-Matti Jänkälä A-Insinööreistä sanoo.

Yhteistoiminnallisessa mallissa urakoitsija sitoutuu tiettyyn tavoitehintaan. Keskimääräistä pitempi 5 vuoden takuuaika kannustaa puolestaan rakentamisen laadukkuuteen.

Unon peruskiven muuraukseen 12.10. osallistuivat Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Lotta Leinonen sekä PSOAS:n hallituksen puheenjohtaja Jonne Kettunen. Yhdessä rakennushankkeen osapuolten kanssa he tallensivat Unon peruskiveen muun muassa etätyön ja -opiskelun tunnuksina kuulokkeet ja koronamaskin.

Rakentamisen edetessä tulee esiin Unon julkisivu, joka on kaupunkikuvaan sopivaa punasävyistä tiililaattaa. 54 metriä korkeana Uno-tornista tulee Oulun kolmanneksi korkein asuinrakennus.