Opiskelijavalinnan tulokset valmiit – onnea kaikille valituille!

Kaikki Oulun yliopiston opiskelijavalintojen tulokset on nyt julkaistu. Oulun yliopistossa on aloituspaikkoja noin 2 700 uudelle opiskelijalle. Aloituspaikkojen suhde hakijamäärään on 16 prosenttia.

Hakijoille on ilmoitettu opiskelupaikasta henkilökohtaisesti. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 22.7. kello 15 mennessä. Varasijalta voi tulla hyväksytyksi 3.8. saakka. Oulun yliopistoon oli kevään 2020 yhteishaussa ennätyksellisesti yhteensä 17 095 hakijaa, joista 5 643 eli 33 prosenttia haki ensisijaisesti Oulun yliopistoon. Eniten hakijoita oli aikaisempien vuosien tapaan lääketieteeseen, kauppatieteisiin, luokanopettajakoulutukseen, hammaslääketieteeseen, logopediaan ja biologiaan. Viime vuoteen verrattuna hakijamäärä kasvoi eniten maantieteessä, logopediassa, rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa sekä luokanopettajakoulutuksessa. Uusi terveystieteiden kandidaattiohjelma sai lähes 500 hakijaa. Maisteriohjelmista suosituimpia olivat terveystieteiden alan kolme maisteriohjelmaa (terveyshallintotiede, hoitotiede ja terveystieteiden opettaja), laskentatoimi, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan koulutus. Opiskelijavalintavuosi 2020 on muutosvuosi, kun aiempaan verrattuna merkittävästi suurempi osa uusista opiskelijoista valittiin ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Valtakunnallisen valintauudistuksen kanssa samaan kevääseen osui koronakriisi, joka muutti useiden hakukohteiden valintatapoja. Oulun yliopistossa merkittävä osa (noin 75 %) uusista opiskelijoista sai tiedon valinnastaan jo toukokuussa. Kaikista valituista 68 prosenttia on ensikertalaisia eli aloittaa opiskelun yliopistossa ensimmäistä kertaa. Uusista opiskelijoista 57 prosenttia on naisia ja 43 prosenttia miehiä. Suomenkielisten hakukohteiden lisäksi yhteensä 2314 hakijaa jätti hakemuksensa Oulun yliopiston kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin tammikuussa päättyneessä haussa. Oulun yliopistossa on 478 aloituspaikkaa syksyllä 2020 alkaviin kansainvälisiin tutkinto-opintoihin. Onnittelut valituille ja tervetuloa syksyllä Oulun yliopistoon! Yllä esitetyt luvut tarkentuvat valintojen edetessä. Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Anne Talvio Anne.Talvio@oulu.fi +358 294 484048

Avainsanat koulutusopiskelutiedeyliopistot

