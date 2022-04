Opiskelijoiden jaksaminen on hätätilassa: Homo studiensis (onnellinen opiskelija) julistetaan uhanalaiseksi lajiksi 1.5.2022

Mielenterveysapua tarvitsevien opiskelijoiden määrä on hälyttävästi kasvanut ja palvelut ovat ruuhkautuneet. Nyt on aika kääntää suunta ja toimia sen eteen, että vahvistetaan jokaisen opiskelijan mielenterveyttä ja ehkäistään ongelmien vaikeutumista.

Homo studiensis – tunnetaan kansanomaisella nimellä onnellinen opiskelija.

Alalaji: Homo sapiens

Populaatio: noin 500 000

Piirteet: lajille tyypillistä on yksilöllisyys, silti voidaan havaita yleisiä piirteitä, kuten sosiaalisuus, innovaatiokyky ja energisyys.Homo sapiensista lajin erottaa muun muassa reppu ja haalari. Silmät osoittavat usein digitaaliseen päätelaitteeseen tai kirjaan.

Pituus keskimäärin 130-210 cm.

Levinneisyys: laji on yleinen koko maassa ja lajin edustajia tavataan erityisesti suomalaisissa korkeakouluissa.

2020-luvulla koronapandemia ja yhteiskunnan kovat vaatimukset ovat ajaneet tämän yhteisöllisen lajin ahtaalle. Nyyti ry julistaa/julisti Homo studiensis (onnellinen opiskelija) -lajin uhanalaiseksi1.5.2022.

Valtakunnallisesti toimiva Nyyti ry tukee korkeakouluopiskelijoiden jaksamista mm. chat-palveluilla. Nyt Nyyti kutsuu kaikki mukaan yhteisöllisen ja sosiaalisen Homo studiensis -lajin suojelutalkoisiin ja avaa varainkeruukampanjan, jotta opiskelijat saisivat tietoa, tukea – erityisesti vertaistukea – opiskelun ja jaksamisen haasteisiin. Lahjoitusvaroilla varmistetaan toimiviksi todettujen online-ryhmätoimintojen jatkuminen ja rahoituksen puutteen vuoksi lakkautetun yksilöchat-palvelun uudelleenkäynnistäminen.

Jokainen voi tukea opiskelijoiden mielenterveyttä

Auttamiseen on monta tapaa. Yritykset voivat lahjoittamisen lisäksi osallistua keskusteluun, kannustaa henkilöstöään vapaaehtoistyöhön tai lahjoittaa vaikkapa palsta- ja pikselitilaa Nyytin asialle. Hätä on tehtävä näkyväksi – toisaalta jo pikkurahalla saa paljon aikaan. Esimerkiksi yhden opiskelijan chat-apu mahdollistuu 10 euron tuella.

”Tämä koskettaa meitä kaikkia, myös yrityksiä. Opiskelijat ovat tulevaisuuden työnantajia, esihenkilöitä, työkavereita, ystäviä, äitejä ja isiä, päättäjiä, yhteiskunnan jäseniä, ja nyt he tarvitsevat apua. Olemme rakentaneet monia toimivia yksilö- ja ryhmäpalveluita, joiden toiminnan jatkuvuutta voi tukea lahjoittamalla oman kykynsä mukaan. On tärkeää, että opiskelijoiden hätä tehdään näkyväksi ja siksi kannattaa myös jakaa tietoa ja osallistua keskusteluun”, kertoo Nyytin toiminnanjohtaja Minna Savolainen.

Kampanjan suojelijaksi graafikko Erik Bruun

Kampanjan suojelija on kuvataiteilija ja rakastettu graafikko Erik Bruun, jonka ikoninen norppakuvitus antoi ilmeen uhanalaisen saimaannorpan pelastustyölle. Saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Suojelusta huolimatta saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen.

”Me ihmis- ja eläinkunnan edustajat tarvitsemme välillä huomiota, jotta arvomme huomataan. Nuorissa ja opiskelijoissa on tulevaisuus. Opiskelun tulisi olla yhteisöllisen ja sosiaalisen Homo studiensis -lajin iloisinta ja parasta aikaa. Näin ei kuitenkaan nyt ole. Siksi minulle on tärkeää toimia kampanjan suojelijana ja uskon, että yhdessä me voimme palauttaa hymyn opiskelijan kasvoille”, kertoo Erik Bruun.

Lue lisää ja osallistu: nyyti.fi/lahjoita

