Opiskelijoihin kohdistuvat leikkaukset syövät Suomen osaajatasoa

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ajaa opiskelijan asiaa. Järjestämme palveluja, etuja ja tapahtumia, jotta sinä voisit keskittyä olennaiseen: opiskeluun ja opiskelijaelämään. Voit kulkea omaa polkuasi varmana siitä, että tasoitamme tietä ja neuvomme tarvittaessa.

Äänemme kuuluu yliopistolla, kaupungilla ja tapahtumissa. Uskomme, että onnelliset opiskelijat rakentavat oikeudenmukaisempaa maailmaa. Siksi opiskelijoista on erityisen tärkeää pitää huolta. Se on meidän työtämme. Se on meidän vastuullamme.