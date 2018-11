Opistoteatteri tuo näyttämölle Strindbergin Uninäytelmän

Kouluruokailun juhlavuosi Helsingissä 6.11.2018 09:56 | Tiedote

Suomalaisella kouluruokailulla on pitkät perinteet. Vuonna 1943 Suomessa säädettiin laki kouluruoan tarjoamisesta koululaisille. Laki velvoitti, että vuoden 1948 alusta oli koko maan kansakouluissa järjestettävä kaikille oppilaille maksuton ateria. Helsingin kaupunki aloitti edelläkävijänä maksuttoman ruoan tarjoilun kansakouluissa syksyllä 1943 eli tänä vuonna Helsingin kouluruokailu täyttää jo 75 vuotta. Juhlavuotta vietetään Helsinki Education Weekin aikana erikoismenulla Helsingin peruskouluissa 5.-9.11., jolloin koululaisille on tarjolla kestosuosikkeja eri vuosikymmeniltä. Viikko huipentuu juhla-ateriaan perjantaina, jolloin kouluissa tarjotaan 1980-luvun lopun suosikkiruokaa eli broilerinkoipia. Velleistä ja keitoista vegaani- ja kasvisruokiin Alkuaikoina kouluruoka oli puuroja, vellejä ja keittoja. Nykyisin helsinkiläiseen kouluruoka-ateria koostuu kahdesta lämpimästä pääruokavaihtoehdosta, joiden lisäksi tarjolla on salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.