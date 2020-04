Oppilaan kouluruoan voi jatkossa hakea myös kotiin

Helsinki on järjestänyt koronavirustilanteessa kouluruokailun lähiopetuksessa ja etäopetuksessa oleville 1–9 luokkien oppilaille oppilaiden omissa kouluissa. Etäopetuksessa olevilla oppilailla on jatkossakin mahdollista ruokailla koulussa, mutta 27.4.2020 alkaen oppilaat tai heidän huoltajansa voivat myös noutaa oppilaan aterian koulusta.

Tämä mukaan otettava ateria lämmitetään ja syödään kotona. Maanantaisin noudetaan maanantain ja tiistain annosateria, keskiviikkoisin puolestaan keskiviikon, torstain ja perjantain ateriat. Kaikki mukaan otettava ruoka on laktoositonta ja sianlihatonta sekaruokaa tai vaihtoehtoisesti kasvisruokaa. Kaikki mukaan otettava ruoka on laktoositonta ja sianlihatonta sekaruokaa tai vaihtoehtoisesti kasvisruokaa. Jos oppilas syö koululla, on myös muiden erityisruokavalioiden mukaiset ateriat saatavilla.

Helsingin peruskoulujen oppilaiden huoltajille toimitetaan Wilman kautta lisätietoja tästä vaihtoehdosta sekä kysely, jonka avulla kartoitetaan noutoaterioiden määrää sekä koululla syövien oppilaiden määrää. Vastaukset kyselyyn pyydetään 16.4. klo 12.00 mennessä. Annosten noutopaikkoina on useita kouluja koko kaupungin alueelta, joista huoltaja valitsee haluamansa noutopaikan ilmoittautumisen yhteydessä. Ruoka-annosten jakelu tapahtuu porrastetusti, pienissä ryhmissä ja hygieniaohjeita noudattaen.

Erityiskuljetuksen piirissä olevat etäoppilaat saavat halutessaan kuljetuksen koululle ruokailuun tai heidän huoltajansa voi hakea ruoan koululta. Jos huoltaja ei halua kuljetusta oppilaalle, perheelle maksetaan ateriakorvaus kotona tapahtuvan ruokailun tukemiseksi.

”Kouluruoalla on tärkeä merkitys lasten ja nuorten päivittäisessä ravinnon saannissa. Toivomme, että mahdollistamalla sekä ruokailun koululla että toisaalta ruokailun kotona noudettavalla kouluruoalla, saamme mahdollisimman monet oppilaat kouluruokailun piiriin”, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.

Lisätietoja

toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

liisa.pohjolainen@hel.fi

puh. 09 310 86200