Oppilaat mukana liikuntaan innostavien koulun pihojen suunnittelussa - kymmenen pihaa jo uudistettu

Ruoholahden ala-asteen koulun piha on välitunnilla täynnä toimintaa ja tohinaa, onnistumisia ja pehmeitä pyllähdyksiä, iloisia huudahduksia ja naurua – yhdessäoloa, ulkoilua ja liikuntaa parhaimmillaan. Koulun piha kunnostettiin osana kaupungin liikkumisohjelmaa, ja avajaisia vietettiin 8. syyskuuta. Oppilaat olivat mukana ideoimassa liikkumiseen innostavaa pihaa.

Helsinki panostaa liikkumisen edistämiseen. Kaupungin liikkumisohjelman päämääränä on, että liikkuminen on helppo, sujuva ja houkutteleva arjen valinta. Liikkumiseen innostavat koulun pihat tukevat osaltaan tätä tavoitetta. Helsinki kohdensi vuonna 2019 kaksi miljoonaa euroa kymmenen koulun pihan kunnostamiseen, ja tarkoituksena on jatkaa pihojen uusimista myös tänä ja tulevina vuosina.



Ensimmäisessä vaiheessa mukana olivat Kaisaniemen, Kontulan, Snellmanin, Ruoholahden ja Vartiokylän ala-asteet, Hiidenkiven, Topeliusskolanin ja Torpparinmäen peruskoulut, Grundskolan Norsen sekä Merilahden peruskoulun Kallvikinniementien toimipiste. Koulut valittiin eri toimialojen yhteistyönä tehtyjen selvitysten perusteella.



“Houkuttelevan näköiset ja monipuoliset koulujen pihat lisäävät asuinalueiden viihtyisyyttä ja toimivat asukkaiden omatoimisena liikkumis- ja kohtaamispaikkana. Uusittu piha onkin jo löytänyt aktiivisia ilta- ja viikonloppukäyttäjiä”, iloitsee Ruoholahden ala-asteen koulun rehtori Jouni-Jukka Annala.

Oppilaat suunnittelivat pihoja 3D-teknologiaa hyödyntäen

Pihoja uusittaessa haluttiin ottaa pihojen käyttäjät eli koulujen oppilaat mukaan suunnitteluun. Oppilaat toivoivat pihoille toiminnallisiin leikkeihin ja liikuntaan kannustavia välineitä, esimerkiksi pallopeleihin, kiipeilyyn ja tasapainoiluun sopivia telineitä. Suunnittelussa käytettiin 3D-ohjelmaa ja oikeita kalusteyhtiöiden 3D-malleja.



Ruoholahden ala-asteen nykyiset 6.-luokkalaiset olivat mukana suunnittelussa ollessaan neljännellä luokalla. ”Kun mehän ollaan ne, ketkä sitä pihaa käyttää, niin oli kyllä tosi kiva, että meidät otettiin mukaan suunnitteluun”, tuumivat yhteen ääneen 6 C -luokkalaiset Topi, Tuukka ja Jesse.



”Ensin me ideoitiin, millainen piha me haluttaisiin. Ideat kirjotettiin tarralapuille ja sitten sai äänestää sitä, mitä halusi. Sen jälkeen kokeiltiin ideoita pienryhmissä 3D-ohjelman avulla”, kertoo Topi. ”3D:llä pystyi paljon paremmin näkemään, miltä pihan uudistukset voisi oikeasti näyttää”, jatkaa luokkakaveri Tuukka.

Harmaasta ja kolkosta värikkääksi ja liikkumaan innostavaksi pihaksi

Ruoholahden ala-asteen pihalle asennettiin punaista kumirouhealustaa leikkialustaksi tuomaan pihaan sekä väriä että pehmeämpiä laskuja. Oppilaiden ehdotusten pohjalta pihalle valikoitui verkkokeinuja, seinäkiipeilyä muistuttava kiipeilyteline ja minijalkapallokenttä. Entuudestaan koulun vieressä oli iso hiekkapohjainen jalkapallokenttä ja myös yksi hyväkuntoinen kiipeilyteline sai jäädä.



”Ennen piha oli aika kolkko ja harmaa muutamia puita lukuun ottamatta. Uusi piha on tosi paljon mukavampi kuin ennen. Se on värikäs, monipuolinen ja innostaa liikkumaan. Ennen piti käyttää paljon mielikuvitusta ja keksiä välitunneiksi tekemistä, nyt piha tarjoaa vaihtoehtoja erilaiselle tekemiselle”, pohtivat Topi, Tuukka ja Jesse ennen kuin juoksevat innolla kohti pelikenttää.



Helsingin kaupunki on nostanut liikkumisen edistämisen yhdeksi kaupunkistrategiansa kärkihankkeista. Tavoitteena on edistää liikkumista nykyistä kokonaisvaltaisemmin, innovatiivisemmin ja kaupungin yhteisenä asiana. Koulun pihojen kunnostaminen on osa kaupungin liikkumisohjelmaa.

Lisätietoa liikkumisohjelmasta: www.helsinkiliikkuu.fi

