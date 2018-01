Oppilaiden sisäilmakyselyt jatkuvat Helsingin peruskouluissa

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialla tehdään jatkuvasti työtä epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi 10.1.2018 09:33 | Tiedote

Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa on puututtava välittömästi mahdolliseen epäasialliseen käyttäytymiseen, seksuaaliseen häirintään tai kiusaamiseen. Tämä koskee kaikkia työntekijöitä, oppilaita ja opiskelijoita. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on ohjeistus epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisesta, ja henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti. Koulujen ja oppilaitoksien oppilas- ja opiskelijahuolto edistää oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä auttaa epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisessa. Jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa on tasa-arvo-suunnitelma, ja toimialalla on tehty asiakaskyselyjä häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta.