Oppiminen ja tulevaisuuden taidot esillä Tiedekulmassa marraskuussa

Helsingin yliopiston Tiedekulman Smart as HEL -tapahtumissa 5.–16. marraskuuta käsitellään oppimista, opetusta ja digivallankumousta.

Millaista koulutusta tarvitaan, jotta osaisimme valjastaa uudet teknologiat käyttöömme? Mitä kaikkien tulisi tietää neuroverkoista ja algoritmeista? Mitä Suomen koulutusvienti on nyt ja mitä sen pitäisi olla? Tällaisia kysymyksiä pohditaan Tiedekulman Smart as HEL -tapahtumissa marraskuussa, kun teemana on tulevaisuuden oppiminen ja digitalisaatio.

Digivanhempien terapiaillassa pohditaan, mikä on nykyajan kasvattajan rooli. Vanhemmat kutsutaan purkamaan huolia yhdessä kasvatusalan asiantuntijoiden kanssa.

Tiedekulman iltakoulussa tutkijat opettavat, mitä emme päässeet koulussa pänttäämään, vaikka olisi kannattanut: mitä kaikkien pitää tietää ilmastonmuutoksesta, miten biologinen sukupuoli määräytyy ja kuinka empatiataitoja voi kehittää?

Lapset pääsevät kokeilemaan leikin avulla uusia, Helsingin yliopistossa kehitettyjä oppimisen tapoja.

Smart as HEL -tapahtumissa lavalle nousevat muun muassa kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka, varhaiskasvatuksen professori Mirjam Kalland, opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja kansanedustaja Pilvi Torsti, joka on yksi HEI Schoolsin perustajista.

Tiedekulman tapahtumiin on vapaa pääsy. Tapahtumia voi seurata myös verkossa livestriiminä tai jälkikäteen tallenteena.

Oh­jel­ma

Ma 5.11. klo 17 Ihmisen osa

Ke 7.11. klo 17 Tekoäly nyt

To 8.11. klo 17 Digivanhempien terapiailta

Ti 13.11. klo 13–17 Värkkää ja törkkää

Ti 13.11. klo 17 Play to Learn

Ke 14.11. klo 17 Tätä et oppinut koulussa

To 15.11. klo 17 Maailma tarvitsee opetuksen

Pe 16.11. klo 17.30 Pub quiz: Smartass

