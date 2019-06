Oppimisvaikeudet ja tulevaisuuden oppimisympäristöt kokosivat tutkijoita 14 eri maasta Jyväskylän yliopiston Agora -rakennukselle.

Oppimisvaikeudet koskettavat satoja miljoonia henkilöitä ympäri maailmaa. Tämä haastava ongelma on Unesco-professori Heikki Lyytisen tutkimusryhmän kohde. Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston järjestämässä kansainvälisessä Advanced Learning Sciences -konferenssissa esiteltiin lukivaikeuksien ongelmaa ja ratkaisuja eri puolella maailmaa. Runsas osanotto ja korkeatasoiset esitelmät ilahduttivat järjestelystä vastaavaa UNESCO-professori Lyytistä.

– Tämä on hyvä alku myös UNESCO-professorina toimivan Pekka Neittaanmäen kanssa yhdessä perustetulle monitieteiselle tutkimusympäristölle. Ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan sekä syvällistä aivotutkimusta että tietoa uusista tekoälytuetuista digitaalisista oppimisympäristöistä, Unesco-professori Lyytinen listaa.

Konferenssissa käsiteltiin monipuolisesti oppimisvaikeuksia aivotutkimuksen, digitaalisten oppimisympäristöjen ja eri tekniikoiden näkökulmista. Osanottajia oli 14 eri maasta. Kaukaisimmat osanottajat saapuivat Uudesta-Seelannista.

– Jyväskylän yliopistossa kehitetty GraphoLearn -oppimisalusta oli myös monipuolisesti esillä konferenssissa ja se sai kiitosta eri puolilta maailmaa, toteaa toinen konferenssin puheenjohtajista, professori Ulla Richardson.

Yksi konferenssin pääpuhuja oli Taiwanin yliopistojärjestelmän johtaja ja opetusministerinä toiminut professori Ovid Tzeng. Hän kertoi lukemaan oppimisen ja aivojen kehittymisen vastavuoroisesta suhteesta (From General Intelligence to Smart Intelligence to Supreme Wisdom: Reciprocal Relationships of Reading Acquisition and Brain Development).