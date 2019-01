Oppisopimuksessa otettava käyttöön palkkaporrastus ja osaavan työvoiman saatavuus turvattava

Kauppakamarit vaativat vaaliteeseissään oppisopimuskoulutuksen laajentamista ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista. Pohjalla on oltava osaamiskeskeisyys, tutkintorakenteiden selkeys ja mahdollisuus elinikäiseen jatkuvaan ja joustavaan oppimiseen. ”Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi meidän on myös pystyttävä houkuttelemaan Suomessa tutkintoon valmistuvia ulkomaalaisia opiskelijoita jäämään Suomeen. Haastammekin hämäläisyrityksiä kutsumaan kansainvälisen opiskelijan päiväksi tutustumaan toimintaansa”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Oppisopimus on erinomainen työkalu helpottamaan yritysten pulaa osaavasta työvoimasta sekä tasapainottamaan reaaliaikaisesti työmarkkinoiden osaamiseen liittyvää kysyntää ja tarjontaa.

Kauppakamarit korostavat oppisopimuksen käytön olevan nykyisellään liian kallista usealle pk-yritykselle. Ne ehdottavat “Ratkaisuja Suomelle” -vaaliohjelmassaan, että oppisopimuksessa otetaan käyttöön palkkaporrastus. Ensimmäistä tutkintoa suorittavan lähtöpalkka voisi olla 30–50 prosenttia ammattityöntekijän tasosta. Palkan kehittyminen sidottaisiin opintojen etenemiseen.

Osaajapula yritysten kasvun esteenä

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi korostaa oppisopimusjärjestelmän muutosten olevan vain yksi keino osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Hänen mukaansa työkalupakista on otettava käyttöön myös peruskoulua, varhaiskasvatusta ja korkea-astetta koskevia keinoja.

“Osaajapula on noussut yhdeksi yritystemme suurimmista kasvun esteistä ja toisaalta koko maan kilpailukyvyn kasvun jarruksi. Tilanne vaatii kipeästi ratkaisuja, sillä korviemme väli on ainoa pysyvä kilpailuetumme. Emme saa antaa sen rapautua. Osaamisen kasvua voidaan edistää tiivistämällä yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä. Perusopetuksessa on laitettava resursseja perustaitojen opettamiseen ja varhaiseen tukeen. Yleisesti ottaen tarvitsemme Suomeen merkittävästi nykyistä enemmän myös työperusteista maahanmuuttoa ja huippuosaamista ulkomailta”, Romakkaniemi sanoo.

Hämeen kauppakamari peräänkuuluttaa Romakkaniemen tavoin uutta toimintakulttuuria työyhteisöjen kansainvälistyessä ja kilpailun koventuessa osaavasta työvoimasta.

”Tähän liittyen Hämeen kauppakamari on toteuttamassa helmikuussa Kansainvälinen osaaja -päivän, jossa keskitytään yritysten valmiuksiin työperusteisen maahanmuuton lisäämiseksi”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Kyseessä on ulkomaalaisen opiskelijan yhden päivän tutustumisesta Hämeen kauppakamarin alueella toimivaan yritykseen helmikuun ensimmäisellä viikolla. Lisätietoja Kansainvälinen osaaja -päivästä Hämeen kauppakamarin kotisivuilta.

Kauppakamareiden “Ratkaisuja Suomelle” -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi. Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn kehittämiseksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen.