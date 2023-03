OPPIVA-verkosto ehdottaa kokonaisuudistusta perusopetuksen järjestämiseen

OPPIVA-verkosto ehdottaa, että uuden hallituskauden alussa aloitetaan perusopetuksen uudistamisprosessi. Arvioinnin pohjalta luodun kokonaisnäkymän perusteella on uudistettava lainsäädäntö sekä perusopetuksen valtakunnalliset perusteet ja paikallinen opetussuunnitelmatyö.

Mikä on OPPIVA-verkosto ja miksi kannanotto?

OPPIVA-verkosto on perustettu vuonna 2017 kuntien yhteistyöverkostoksi, jonka tavoitteena on vauhdittaa verkostoyhteistyöllä suomalaisen varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen oppimisen uudistamista. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 34 kuntaa, ja mukana ovat myös Suomen suurimpien kaupunkien opetustoimet.

OPPIVA-verkostossa on valmisteltu kannanottoa peruskoulun uudistamisen tarpeista kesäkuusta 2022. Valmisteluun on osallistunut tutkijoita, kuntien opetus- ja sivistystoimen johtoa ja opetushenkilöstöä. Viimeisimpiä tutkimus- ja arviointituloksia on näin yhdistetty käytännön opetusalan johtajien ja ammattilaisten näkemyksiin ja työkokemukseen.

– Toivomme, että kannanotto edistää peruskoulusta ja koulutuksesta käytävää julkista keskustelua sekä konkretisoi ja edistää tarvittavia toimenpiteitä, sanovat OPPIVA-verkoston neuvottelukunnan puheenjohtaja Mika Mäkelä ja kehittämispäällikkö Tarja Tuomainen.

Jakelu

Kannanotto annetaan tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle, Kuntaliitolle, Suomen Rehtorit ry:lle, Opsia ry:lle, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:lle, Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle Karville sekä eduskuntavaaleihin ja sen jälkeisiin hallitusohjelmaneuvotteluihin valmistautuville puolueille. Kannanotto on luettavissa OPPIVA-verkoston verkkosivuilla.

