Oppivat organisaatiot menestyvät kilpailussa

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten on löydettävä ratkaisuja uudenlaisiin tilanteisiin. Avainasemassa ovat työntekijät, jotka hankkivat tietoa nopeasti ja soveltavat sitä ketterästi työn tekemiseen. Ne työpaikat menestyvät, joissa ihmiset voivat oppia samalla kun tekevät työtään.

Leenamaija Otala ja Soili Meklin ovat koonneet kirjaansa Ketterä oppiminen 2 – strategiasta käytäntöön yrityksille eväät kehittyä hyviksi oppimispaikoiksi ja oppiviksi organisaatioiksi.Kirja auttaa kehittämään työpaikoista hyviä oppimispaikkoja, joissa ihmiset voivat oppia ketterästi samalla kun työskentelevät ja rakentaa samalla työlleen hyvää kilpailukykyä. Oppilaitoksille kirja antaa inspiraatiota kehittää työelämälle oppimispalveluja (Learning as a Service) ja ottaa uusia rooleja tulevaisuudessa osana ketterän oppimisen ekosysteemiä.

Miten yritys voi kehittyä hyväksi oppimispaikaksi ja oppivaksi organisaatioksi?

Ketterä oppiminen ei edellytä kursseille menoa eikä perinteistä opiskelua. Se edellyttää toimintatapoja, joissa tekemisen ja kehittämisen ohella luodaan uutta tietoa ja osaamista. Koska työtä tehdään tiimissä ja usein yhdessä asiakkaan kanssa, tapahtuu oppiminenkin tiimissä ja vuorovaikutuksessa asiakkaan ja yhteistyökumppanien kanssa. Oppiminen muuttaa silloin automaattisesti yhteisiä tapoja kehittää työtä. Oppiminen on osa työtä ja työ on oppimista. Kirjassa on esitelty lukuisia esimerkkejä yrityksistä, joissa suunnitelmallisesti kehitetään työntekijöiden oppimista.



Kirjassa käsitellään mm. seuraavia asioita:



• Millainen on osaamis- ja oppimisstrategia?

• Millainen on ketterä oppija?

• Miten työpaikasta kehitetään hyvä oppimispaikka?

• Mikä on johdon rooli hyvän oppimispaikan ja oppimiskulttuurin luomisessa?



Julkistamistilaisuus ma 23.8. klo 9.00–10.30

Tervetuloa mukaan Ketterä oppiminen 2 – strategiasta käytäntöön -kirjan julkistamistilaisuuteen, joka järjestetään ma 23.8. klo 9.00–10.30.

Lisätiedot julkistamistilaisuudesta

Kirjoittajat



Leenamaija Otala on tekniikan tohtori, tietokirjailija ja yritysjohdon konsultti Pro Competence Oy:ssä. Lisäksi Otala on toiminut professorina ja dosenttina Aalto yliopistossa (entisessä Teknillisessä korkeakoulussa), Tampereen Teknillisessä yliopistossa, CICERO-oppimisen tutkimusverkoston varajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Helsingin yliopistossa sekä johtamisen yliopettajana Metropolian ammattikorkeakoulussa. Otala on opettanut lukuisissa business-kouluissa, mm. Estonian Business Schoolissa, jonka Advisory Boardin jäsen hän myös on.



HTK, KM Soili Meklin on Kuopiosta käsin toimivan SnellmanEDUn johtaja ja Snellman-kesäyliopiston rehtori, jolla on 30 vuoden kokemus opetusalalta. Hän on suunnitellut ja ollut toteuttamassa useita erilaisia oppimisen mahdollistamiseen tähtääviä hankkeita, viimeisimmäksi kirjassa esiteltyä Learn@work-hanketta. Soili on erityisen kiinnostunut teknologian hyödyntämisestä oppimisen tukena ja uskoo sen mahdollisuuksiin jatkuvan oppimisen edistämisessä.