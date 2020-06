Oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset on korvattava kunnille

Helsinki tarjoaa tapahtumajärjestäjille lisäohjeistusta ja neuvontaa koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa 4.6.2020 11:25:36 EEST | Tiedote

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on aiheuttanut tarpeen täsmentää Helsingin kaupungin ohjeistusta tapahtumajärjestämisestä. Lisäohjeet on nyt julkistettu ja otettu käyttöön. Poikkeustilanteeseen liittyvien ohjeiden (THL ja OKM 14.5.2020) lisäksi tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset ja muut järjestelyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista.