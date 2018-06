Opposition edustajat: Sote-valiokunta työskentelee poikkeuksellisissa oloissa – taustalla valtava työtaakka ja alati muuttuvat hallituksen esitykset

Aina kun hallituksen lupaukset ja aikataulut ovat pettäneet, Keskusta on löytänyt ongelman jostain muualta. Syyllisiä ovat vuorotellen olleet perustuslaki, perustuslakivaliokunta, asiantuntijat, kunnat ja nyt eduskunta. On ollut kohtuutonta, miten hallituksen heikon lainvalmistelun vastuuta on siirretty hallituksen taholta syyttelynä eduskuntaa ja ennen kaikkea sosiaali- ja terveysvaliokuntaa sekä sen puheenjohtajaa Krista Kiurua kohtaan.

Kukaan ei voi kiistää, että Krista Kiuru kohtelee kaikkia valiokunnan jäseniä tasa-arvoisesti. Kaikille annetaan mahdollisuus perehtyä asioihin niin hyvin kuin se on mahdollista. On kohtuutonta, että edustaja Aila Paloniemi yrittää yhä väittää, että eduskunnan olisi pitänyt syyllistyä sen virkajohdon asettamien sääntöjen rikkomiseen päättäessään kokousaikatauluistaan.

Paloniemi unohtaa kertoa, että valiokunnan työskentely on ollut monin tavoin poikkeuksellista tänä keväänä. Yksi keskeisin syy lienee valiokunnan valtava työmäärä. Valiokunnassa on käsiteltävänä seitsemän lakia, lähes neljä tuhatta sivua, jotka on sovitettava pykälätasolla kaikki yhteensopiviksi. Urakan mittavuudesta kertoo se, että valiokunta on tehnyt kolmessa kuukaudessa kolmen vuoden työmäärää vastaavan työn.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan työskentely voi vaikuttaa varajäsenen silmistä sekavalta ja sitä se toki on myös varsinaisille jäsenille ollutkin, mutta tämä ei suinkaan johdu valiokunnan omasta toiminnasta, päinvastoin. Esimerkiksi hallituksen valinnanvapauslaki on osoittautunut jo kahdesti perustuslain vastaiseksi. Nyt perustuslakivaliokunta edellyttää, että yli puolet lain 103 pykälästä on muutettava valiokuntatyönä. Samaan aikaan hallitus tuo pöytään uusia sote-lakipykäliä ja muuttaa ja täydentää lakiesityksiään viikoittain.

Tällä viikolla hallituksen sote-tilanteeseen havahtui pääministeri Sipilä, joka tiistaina myönsi, että hänen ja hallituksen on kyettävä parempaan. Myös ministeri Saarikko pahoitteli eduskunnan ja valiokunnan syyllistämistä. Toivottavasti saman asenne löytyisi pääministerin viitoittamana kesän aikana myös edustaja Paloniemeltä.