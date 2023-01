Optikkovastaanottojen avulla lyhennetään kaihileikkausjonoja

Väestön ikääntyminen ja sen myötä kasvava potilasmäärä sekä koronavuodet ovat johtaneet kaihileikkausjonojen pidentymiseen. HUSin kaihiyksikössä on otettu käyttöön optikkovastaanotot, joiden avulla leikkaustoimintaan liittyviä prosesseja on onnistuttu tehostamaan merkittävästi. Lääkärin työparina toimivat optikot osallistuvat potilaan esitutkimuskäyntien tekemiseen. Aiemmin lääkäri teki ne yksin.

“Esitutkimuskäyntien tehokkuus suhteessa lääkärin panokseen on lähes kaksinkertaistunut muutamassa kuukaudessa. Uuden mallin myötä kaihileikkaustoimintamme on lisääntynyt merkittävästi, kun lääkäriresursseja on voitu kohdistaa sinne, missä niitä kriittisimmin tarvitaan. Vuonna 2022 teimme yksikössämme noin 4 800 kaihileikkausta. Nyt olemme pystyneet ottamaan neljännen leikkaussalin käyttöömme, mikä tarkoittaa noin 1 500 kaihileikkausta lisää vuodessa”, apulaisylilääkäri Risto Nieminen kertoo.

Potilaat tyytyväisiä uudistukseen

Kaihiyksikön poliklinikalla potilaan odotusaika on lyhentynyt, kun lääkäri-optikko-vastaanotolle pääsee nopeammin. Tyytyväisyys näkyy NPS-suositteluindeksissä, joka on kaihiyksikössä yli 80. Tavoiteluku HUSissa on 70.

“Uudistuksella parannetaan myös potilaan ja lääkärin kohtaamista. Potilas tapaa leikkaavan lääkärin jo poliklinikkakäynnillä. Potilaan on mukavampi tulla leikkaukseen, kun tuttu lääkäri on vastassa”, osastonhoitaja Satu Rantahakala sanoo.

Tavoitteena on ottaa toimiva malli kokeiluun myös muissa silmätautien yksiköissä. Uudistuksella valmistaudutaan rakenteilla olevaan Tammisairaalaan, jossa silmätautien leikkaustoiminta tulee kasvamaan entisestään. Vuonna 2025 avautuva sairaala yhdistää kaikki HUSin Helsingin alueen silmätautien yksiköt saman katon alle.

