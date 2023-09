Oral Hammaslääkäreiden toimitusjohtaja Jarkko Jokinen on nimitetty Colosseum Dental Groupiin kuuluvan Colosseum Dental Beneluxin toimitusjohtajaksi

Jarkko Jokinen aloitti Oralin toimitusjohtajana 1.6.2019. Jokinen on työskennellyt viimeiset kolme vuotta myös Colosseum Dental Groupin Excecutive Committeen jäsenenä, jossa hän jatkaa edelleen. Jokisella on laaja johtajakokemus painottuen yksityisiin terveyspalveluihin ja lääketeollisuuteen. Jokisella on myös useita toimialan luottamustehtäviä hallitustyöskentelyn kautta. Jarkko Jokisen osaamisella ja kokemuksella on erittäin merkittävä rooli Oral Hammaslääkäreiden ja jatkossa myös Colosseum Dental Beneluxin kasvun ja menestyksen rakentamisessa.

”Lähden erittäin suurella mielenkiinnolla johtamaan minulle osoitettua yrityskokonaisuutta. Suun terveys on merkittävä osa ihmisten kokonaishyvinvointia ja terveyttä ja on kunnia edistää suun terveyttä nyt myös laajemmin Euroopan laajuisesti. Colosseum Dental Benelux on hieno yritys täynnä osaavia suun terveyden ammattilaisia ja lähden rakentamaan toimintaa eteenpäin osaavan tiimin kanssa”, Jarkko Jokinen kommentoi nimitystään.

”Uskon, että voimme hyötyä osaamisesta ja laadukkaasta tekemisestä niin Suomen kuin Benelux maiden osalta. Keskitymme tulevaisuudessakin asiakkaiden hyvään hoitoon ja huolenpitoon sekä henkilöstömme osaamiseen ja hyvinvointiin. Olen vakuuttunut, että Colosseum Dental Groupin pitkäjänteinen sitoutuminen Euroopan johtavan suun terveydenhoidon ketjun rakentamiseen ja omistajayhtiön arvopohja luovat vahvaa perustaa, jolle on hyvä rakentaa ja johon henkilökohtaisesti on helppo sitoutua niin Oralin kuin Colosseum Dental Beneluxin osalta”, Jokinen toteaa.

Oral Hammaslääkärit

65 suun terveyden klinikkaa ja 5 hammaslaboratoriota, yhteensä 70 toimipistettä

Vuoden 2023 arvioitu liikevaihto 150 miljoonaa euroa

Henkilöstömäärä 1700

Colosseum Dental Benelux

109 suun terveyden klinikkaa, joista 102 Hollannissa ja 7 Belgiassa

Vuoden 2023 arvioitu liikevaihto 180 miljoonaa euroa

Henkilöstömäärä 2600

www.colosseumdental.nl/

Colosseum Dental Group

Oral Hammaslääkärit Oy:n ja Colosseum Dental Beneluxin omistaa Euroopan johtava suun terveyden palveluita tuottava Colosseum Dental Group. Sillä on yhteensä yli 650 hammaslääkäriasemaa sekä 50 hammaslaboratoriota 11 Euroopan maassa. Colosseum Dental Groupin työskentelee yhteensä yli 12 500 työntekijää. Colosseum Dental Groupin omistaa pääomasijoittajayhtiö Jacobs Holding AG. Sen ainoa edunsaaja on kansainvälinen Jacobs Foundation -hyväntekeväisyyssäätiö, joka tukee lasten ja nuorten kehittymistä.