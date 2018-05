Oral Hammaslääkärit Oyj tuo uuden Invisalign Go -oikomishoidon Suomeen

Oral Hammaslääkärit Oyj aloittaa ensimmäisenä Suomessa uuden, nopean ja huomaamattoman Invisalign Go -oikomishoitomenetelmän käytön. Oral on tehnyt sopimuksen Invisalign Go -menetelmän käytöstä sen omistavan Align Technology BV:n kanssa. Menetelmä on osa Invisalign-tuoteperhettä.

Luotettavia ratkaisuja hammaslääkäreille, erikoishammaslääkäreille ja asiakkaille

Invisalign-menetelmä on yhdistelmä tietokonemallinnusta, nopeita valmistusmenetelmiä ja yksilöllistä tilaustyötä, jonka lopputuloksena syntyvät lähes näkymättömät oikomiskalvot.

Invisalign-oikomishoitomenetelmät soveltuvat moniin eriasteisiin oikomistarpeisiin. Invisalign Go -hoito on tarkoitettu hampaiden etualueen oikomishoitoa vaativien ongelmien, kuten lievästi ahtautuneiden hampaiden ja hampaiden välisten rakojen korjaamiseen. Hymyalueen hampaiden oikomiseen tarkoitettu menetelmä on omiaan erityisesti esteettisestä hammashoidosta kiinnostuneille. Invisalign Go on osa oikomishoitomenetelmäperhettä, johon kuuluu myös vaativampaan oikomishoidon tarpeeseen kehitetty Invisalign Comprehensive Package.

Hoitotulos jopa 3:ssa kuukaudessa lähes näkymättömillä Invisalign Go -oikomiskalvoilla

Invisalign-tekniikan etuja ovat oikomiskalvojen käyttömukavuus ja perinteisiä oikomismenetelmiä nopeampi lopputulos. Invisalign Go -oikomishoidon alussa asiakas saa hoitosuunnitelman ja läpinäkyvät, täydellisesti omaan hampaistoon istuvat oikomiskalvot. Yksilöllisestä tarpeesta riippuen oikomishoito voi sisältää jopa 20 paria oikomiskalvoja. Kalvot vaihdetaan uusiin tyypillisesti kahden viikon välein.

Hammaslääkäreille Invisalign Go -hoitomenetelmän ominaisuudet tarjoavat muun muassa uusia hampaan liikkumista koskevia datapohjaisia kliinisiä ohjeistuksia, mallipotilastapauksia. Ohjeistukset pohjautuvat yli 5,3 miljoonan potilaan hoitoon. Näiden ominaisuuksien ansiosta hammaslääkäreiden on helpompi räätälöidä hoitosuunnitelmansa kunkin potilaan yksilöllisiin tarpeisiin.

Oral on kouluttanut hammaslääkäreitä Invisalign Go -menetelmän käyttöön yhteistyössä Align Technology BV:n kanssa. Taustalla on halu tarjota entistä helpompia ja nopeampia ratkaisuja asiakkaille.

”Halusimme vastata esteettisten ratkaisujen tarpeen kasvavaan kysyntään tuomalla Suomen markkinoille uuden entistä nopeamman hymyalueen oikomishoitomenetelmän. Invisalign Go -oikomishoidon voi toteuttaa yleishammaslääkäri, mikä tekee hoidosta asiakkaalle kustannustehokkaan erikoishammaslääkärin vastaanotolla toteutettaviin oikomismenetelmiin verraten”, kertoo Oral Hammaslääkäreiden lääketieteellinen johtaja Petra Kari.

Invisalign Go ja Comprehensive Package

Invisalign Go -hoitoprosessi aloitetaan jäljentämällä hampaat digitaalisesti tai perinteisesti muoteilla. Jäljennösten perusteella tietokoneohjelma arvioi hoidon toteuttamisen mahdollisuuden. Mikäli hoitoa ei voida toteuttaa Invisalign Go -menetelmällä, asiakas ohjataan vaativampia kalvo-oikomishoitoja tekevän oikomishoidon erikoishammaslääkärin tai yleishammaslääkärin vastaanotolle. Invisalign Go -hoidon alussa otetut kuvat hampaistosta voidaan kätevästi siirtää vaativampaa Invisalign-hoitoa tekevän erikois- tai yleishammaslääkärin nähtäväksi.

Invisalign Comprehensive Package on uusi hoitovaihtoehto, joka korvaa aiemmin käytössä olleet vaativamman oikomishoidon Invisalign Full - ja Invisalign Teen -menetelmät. Invisalign Comprehensive Package -hoidon keskimääräinen hoitoaika on 12:sta 18:sta kuukautta, kun oikomiskalvot vaihdetaan kahden viikon välein. Hammaslääkäri voi kuitenkin suositella viikoittaista kalvojen vaihtoa, jolloin hoitoaika lyhenee jopa puoleen.

Uusi Invisalign Go -menetelmä ja Invisalign Comprehensive Package ovat saatavilla Oralista 1.6.2018 alkaen. Sitä ennen Oral tarjoaa asiakkailleen uuden Invisalign Go -menetelmän lisäksi Invisalign Full-menetelmää.

Tarkemmat tiedot menetelmistä ja hoitoprosesseista löytyvät osoitteista oral.fi sekä invisalign.com.