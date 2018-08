Oras valitsi Vizeumin mediatoimistokseen: ”Näkyvyys päämarkkinoilla kasvanut”

Oras on valinnut mediatoimisto Vizeumin markkinointiviestinnän kumppanikseen. Oras etsi mediatoimistoa, jolla on laaja kansainvälinen ja vahva paikallinen verkosto, korkeatasoinen media- ja kohderyhmäosaaminen, laaja palvelutarjoama, laadukas palvelu ja hyvä maine.

Oras-brändin päämarkkinat ovat Suomi ja muut Pohjoismaat ja Vizeum valikoitui kumppaniksi muun muassa yhteistyön tuomien synergiaetujen vuoksi.

- Meille tärkeää on, että yhden toimiston kautta voimme kattaa strategisen mediasuunnittelun ja ostot kaikilla päämarkkinoillamme. Yhteisen suunnittelun ja paikallisen osaamisen kautta voimme varmistua brändimme ja kampanjoidemme parhaasta mahdollisesta näkyvyydestä kussakin kohdemaassa, Oras-brändin markkinoinnista ja viestinnästä vastaava Maria Kuivamäki toteaa.

Kuivamäki kertoo yhteistyön Vizeumin kanssa sujuneen jo erinomaisesti.

- Sekä paikallisen että pohjoismaisen tason palvelu on erittäin nopeaa, asiantuntevaa ja asiakasta ymmärtävää. Vizeum on saanut nopeasti kiinni tavoitteistamme ja kohderyhmistämme. Takana on kevään onnistunut keittiöhanakampanja, jolla brändin näkyvyyttä ja keittiöhanojen myyntiä saatiin kasvatettua tuntuvasti ja syksyllä jatketaan suihku-uutuuksien kampanjoinnilla.

Vizeumin laajan verkoston kautta yhteistyötä on mahdollista tulevaisuudessa laajentaa myös muihin maihin sekä Vizeumin emoyhtiön Dentsu Aegis Networkin kautta muihin palveluihin, kuten mainosmateriaaleihin ja sisällöntuotantoihin.

Oraksen markkinointiviestinnän fokus on nyt ja tulevaisuudessa vahvasti digitaalisissa kanavissa.

- Oras on suomalainen instituutio ja äärimmäisen mielenkiintoinen brändi, siksi olemme äärimmäisen ylpeitä ja innoissamme päästessämme yhteistyöhön heidän kanssaan. Oraksen brändilupauksena on tehdä elämisestä parempaa. Me puolestamme haluamme auttaa Orasta tekemään parempaa markkinointiviestintää, Vizeumin toimitusjohtaja Jarkko Jokinen kertoo.