Original Sokos Hotel Alexandrassa alkaa syksyllä mittava uudistus

Osuuskauppa Keskimaa aloittaa Original Sokos Hotel Alexandrassa mittavan uudistuksen syksyllä 2023. Edellisen kerran hotelli Alexandraan tehtiin uudistus vuosien 2016–2018 aikana, kun hotellin Asemakadun puoleinen A-siipi muokattiin kokonaisvaltaisesti purkamalla hotellin vanhin osa betonirunkoa myöten ja rakentamalla käytännössä täysin uudet tilat vanhoihin perustuksiin.

Original Sokos Hotel Alexandrassa on yhteensä 239 huonetta, joista lähes puolet uudistetaan syksyllä alkavan saneeraustyön yhteydessä.

− Majoitusmarkkina on elpynyt viime vuoden aikana Jyväskylän seudulla lähes koronavuosia edeltäneelle tasolle, joten meille on tärkeää, että pystymme taata asiakkaillemme laadukkaan palvelukokonaisuuden myös jatkossa. Hotellin C-osassa erityisesti talotekniikka on käyttöikänsä päässä. Uudistusprojektin aikana emme vain uudista huoneita nykyaikaisiksi, vaan samalla teemme kattavan taloteknisten järjestelmien uudistuksen, kun vesi- ja viemäriverkosto saneerataan, taustoittaa Osuuskauppa Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Pasi Kunelius tulevia toimenpiteitä.

Hotelli on avoinna koko uudistustyön ajan. Rakennustyöt pyritään toteuttamaan niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä hotellin asiakkaille.

− Aloitamme hotelliuudistuksen kesäsesongin jälkeen, kun isoimmat tapahtumat Jyväskylässä ovat ohi. Projektin ensimmäisen vaiheen ajan hotellissa on käytössä 135 huonetta, joista suurin osa on vuonna 2018 valmistuneen remontin jäljiltä erittäin hyvässä kunnossa, kertoo Original Sokos Hotel Alexandran ja Solo Sokos Hotel Paviljongin hotellijohtaja Hannu Nirkkonen.

Hotellin sisustuksellisista ratkaisuista ja visuaalisesta ilmeestä vastaa sisustusarkkitehtuuriin erikoistunut suunnittelutoimisto Franz Design Oy.

− Kokonaisuudesta on tulossa harmoninen, joka ottaa vaikutteita Alvar Aallon muotoilukielestä. Suunnittelutoimisto Franz Design on antanut upean taidonnäytteen Sataman Viilun sisustussuunnittelussa. Luotamme heidän osaamiseensa, Nirkkonen toteaa.

Huoneuudistusten lisäksi hotellin nykyinen sauna- ja allasosasto päivitetään sauna- ja kuntosalikäyttöön.

− Asiakkaamme ovat toivoneet hotelliin kuntosalia, joka saadaan nyt muokattua uudistuvan saunaosaston yhteyteen, iloitsee Nirkkonen.

Mallihuone asiakkaiden arvioitavaksi

Mallihuoneen rakentaminen Original Sokos Hotel Alexandraan on vauhdissa ja sitä on mahdollista varata huhtikuun alusta alkaennormaalisti muiden Alexandran huoneiden tapaan.

− Mallihuoneessa on kahden hengen sänky ja parviratkaisu, jonne mahtuu nukkumaan kaksi aikuista. Parviratkaisulla toteutettu mallihuone on tehty erityisesti lapsiperheiden ja sporttiryhmien tarpeita silmällä pitäen. Testaamalla huonetta ennen varsinaisen projektin alkamista, saamme asiakkailtamme arvokasta tietoa siitä, miten huone toimii käytännössä, Hannu Nirkkonen kertoo.

Huoneiden uudistuksessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös vanhaa. Esimerkiksi kylpyhuoneiden aikaa ja kulutusta kestävät graniittitasot käytetään uudestaan.

Original Sokos Hotel Alexandran C-osan remontoinnin kokonaiskustannus on noin 8 miljoonaa euroa. Remontti valmistuu kesään 2024 mennessä.