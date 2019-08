Original Sokos Hotel Kupittaa harjakorkeudessa

Uusi, ilahduttavan erilainen Original Sokos Hotel Kupittaa on vauhdikkaasti kehittyvän ja kasvavan Turun Kupittaan kiehtova kohtaamispaikka ja sykkivä sydän. Vahvasti ajassa elävän hotellin yllätykselliseen sisustukseen on tuotu aamu- ja ilta-auringon hehkua ja tyylikästä graafisuutta.

Hotelli kuuluu Sokos Hotel Original -hotelliperheeseen. Original Sokos Hotel Kupittaalla on 196 hotellihuonetta, Bistro Elli, sauna ja kuntosali. Hotellia operoi Turun Osuuskauppa.