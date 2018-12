Original Sokos Hotel Rikala ja Rikala Bar&Grill uudistuvat vuonna 2019

Jaa

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n hallitus on tehnyt päätöksen Original Sokos Hotel Rikalan sekä Rikala Bar&Grillin uudistamisesta. Suunnittelu on vielä kalkkiviivoilla, mutta keskeinen sisältö on tehdä kiinteistöön tarvittavat peruskorjaukset sekä uusia hotellin ja ravintolan ilme. Remonttiin investoidaan 3 miljoonaa euroa.

– Rikala on pitkään palvellut kiinteistö, jonka tulevaisuutta olemme pohtineet pitkään. Uskomme, että Salo kehittyy tulevaisuudessa positiivisesti. Siksi mekin haluamme panostaa paikalliseen elinvoimaan uudistamalla Rikalan lattiasta kattoon pienen pintaremontin sijasta, kertoo SSO:n ruokaravintoloiden asiakkuuspäällikkö Elina Pakkanen. Suunnitelmissa on uudistaa hotellin julkisivu, aula sekä kerrokset ja huonekohtainen jäähdytys. Myös ravintolan ilme uudistuu ja kehittyy Pakkasen mukaan entistä skandinaavisempaan suuntaan. – Rikala Bar & Grillin liikeidea ja ruokalista on kehittynyt vuosi vuodelta enemmän puhtaan, läheltä tulevan ruoan suuntaan. Kotimaisuus ja paikallisuus ovat meille vahvuus, josta haluamme pitää kiinni. Haluamme, että nämä arvot näkyvät ravintolassa myös ulospäin, Pakkanen sanoo. Rikalan uudistus aloitetaan alkuvuodesta. Toiveissa on saada valmista ravintolan osalta syksyllä 2019. Hotellin remontti valmistunee hieman myöhemmin. Tavoitteena on, että ravintolan ja hotellin palvelut olisivat asiakkaiden käytössä myös uudistuksen aikana. Rikalan ravintolatoiminnalla on varsin pitkä historia, sillä Salossa palvellut Osuusravintola vaihtoi nimensä Ravintola Rikalaksi jo vuonna 1960. Monien nimien ja käänteiden myötä ravintola Rikala Bar & Grill on palvellut salolaisia vuodesta 2012 saakka. Ensimmäinen hotelli on puolestaan valmistunut vuonna 1986.

Yhteyshenkilöt