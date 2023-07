Oriveden kaivokseen sijoitetut jätteet on saatu pois kaivosalueelta

Oriveden kaivokseen on ollut piilotettuna jätettä noin 20 vuoden ajalta. Toiminta tuli esille vuoden 2018 syyskuussa. Kaivoksen toimintaan myönnetyt ympäristöluvat ovat kieltäneet jätteiden sijoittamisen kaivokseen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myös hylkäsi runsas vuosi sitten kaivosyhtiön lupahakemuksen jätteiden jättämiseksi kaivokseen, joten jätteet tuli poistaa.

Pirkanmaan ELY-keskus on asian ilmitulon jälkeen pyrkinyt saamaan tilanteen lainmukaiseksi valvontaviranomaisella käytettävissä olevilla keinoilla. Viimeisimmän kehotuksen ELY-keskus antoi kahdelle alueella toimineelle kaivosyhtiölle kesäkuussa 2021. Yhtiöiden tuli poistaa jätteet kaivoksesta, lajitella jätteet ja toimittaa ne asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Kaivoksessa on ollut yksi iso louhostila 66-85 metrin syvyydessä, joka oli täytetty jätteensekaisella kiviaineksella. Nyt touko-kesäkuun aikana louhoksen koko täyttö tyhjennettiin sekä louhoksessa olleet jätteet toimitettiin pois kaivosalueelta.

Jätteiden poistaminen ja käsittely on sujunut ELY-keskukselle etukäteen esitetyn suunnitelman mukaisesti.

Runsaat 200 tonnia jätettä

Kaikkiaan kaivoksesta poistettua luvanvastaista jätettä kertyi runsaat 200 tonnia. Jäte on osoittautunut ennakkotietojen kaltaiseksi.

Lisäksi huomattava osa kaivoksesta poistetusta louhostäytöstä on kaivostoiminnassa syntynyttä kiviainesta eli sivukiveä. Kiviaines on sijoitettu myöhemmin peittorakenteilla peitettävälle sivukivialueelle.

Louhostäytön seulonnassa erottuneen hienomman kiviaineksen sijoituspaikkakelpoisuus arvioidaan myöhemmin saatavien laboratorioanalyysien perusteella.

Kaivosta odottavat sulkemistoimet

Kultamalmin louhinta Oriveden kaivoksesta päättyi vuonna 2019, kun korkein hallinto-oikeus vahvisti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tekemän päätöksen ympäristölupahakemuksen hylkäämisestä.

Kaivosta odottavat nyt sulkemistoimet, joita koskeva suunnitelma on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston käsiteltävänä. Nyt kun ympäristöluvan velvoitteet on täytetty myös jätteiden osalta, sulkemissuunnitelman hyväksymiskäsittely voi jatkua. Kaivoksen sulkemistoimien tarkoituksena on saattaa kaivosalue sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu tulevaisuudessa ympäristöhaittoja.

Sisä-Suomen poliisilaitos aloitti asiassa esitutkinnan heti ympäristöluvan vastaisen toiminnan tultua ilmi syyskuussa 2018. Poliisi on tehnyt esitutkintaa koko jätteiden poiston ja käsittelyn ajan, ja esitutkinta jatkuu edelleen omana prosessinaan.