Oriveden Opiston ja Ahlmanin yhdistyminen tuottaa tulosta – opiskelijoita ennätysmäärä

Oriveden Opiston opetuksen siirtyminen Ahlmanin kampukselle Tampereelle on tuonut opiston kulttuuri- ja pelialan linjoille ennätysmäärän hakijoita. Ahlmanin Säätiön hallitustyötä vahvistamaan on nimitetty Komediateatterin johtaja Panu Raipia.

Maineikkaan Oriveden Opiston koulutus on alkanut elokuussa Ahlmanin kampuksella Tampereella. Vuoden kestävillä linjoilla voi opiskella musiikkia, kirjoittamista, kuvataiteita sekä peliteknologiaa.

Opistojen yhdistämisen eteen tehty kova työ palkitaan nyt. Taide- ja pelialan linjoille tuli kevään ja kesän 2018 haussa ennätysmäärä hakijoita. Tämän myötä opiskelupaikkoja on lisätty ja otettu sisään edeltäviä vuosia enemmän opiskelijoita.

Kaksin- ja kolminkertaiset hakijaluvut yllättivät positiivisesti ja vastaavat osaltaan Ahlmanin kehitystavoitteita.

– Lukuisat ihmiset ovat antaneet täyden työpanoksensa opetuksen siirtyessä Ahlmanin kampukselle ja tämä työ kantaa nyt hedelmää. On hienoa olla mahdollistamassa opistojen jatkumoa, kertoo toimitusjohtaja Timo Jaakkola.

Kun päätös Oriveden Opiston siirtymisestä Tampereelle tehtiin, päätettiin samalla työpaikkojen säilymisestä, opiston tulevaisuuden turvaamisesta sekä opetuksen ja toiminnan kehittämisestä.

Panu Raipia vahvistamaan hallitustyöskentelyä

Kulttuuripuoleen on panostettu myös Ahlmanin koulun Säätiön hallituksessa nimittämällä hallituksen uudeksi jäseneksi Panu Raipia.

Komediateatterin johtaja Panu Raipia on teatteritaiteen moniottelija ja vahva kulttuurivaikuttaja Pirkanmaalla. Hallinnollisten töiden lisäksi hän toimii näyttelijänä, ohjaajana ja näytelmäkirjailijana. Hän on myös Suomen Teatteriopiston rehtori.

Koulutukseltaan Raipia on kasvatustieteen maisteri sekä ilmaisutaidon opettaja.

Lisäksi Raipia on kokenut hallitusammattilainen, mikä on luovien alojen toimijoiden joukossa harvinaisempaa.

– Ahlman on iso ja mielenkiintoinen toimija ja uskon että minulla on annettavaa hallitustyöskentelylle. Olen kulttuuripuolen asiantuntija ja toiminut myös ravintoloitsijana ja yrittäjänä. Lisäksi oppilaitostyöskentely on minulle varsin tuttua, toiminnan alkua kiinnostuneena odottava Raipia kertoo.

