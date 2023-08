Osa-aikatyön ja ansiopäivärahan yhdistelmä voi auttaa työelämän siirtymävaiheissa – ”Tämä on hyvä järjestelmä väliaikaisesti”

Osa-aikaisen työn palkkaa voidaan täydentää ansiopäivärahalla, jos työaika on enintään 80 % kokoaikatyöstä.

“Kokoaikatyö on kannattavampaa kuin osa-aikatyön ja päivärahan yhdistelmä – mutta tämä yhdistelmä on kannattavampaa kuin täysi työttömyys”, sanoo YTK:n erityisasiantuntija Petja Eklund.

Hän muistuttaa, että osa-aikatyön vastaanottaminen on kannattava vaihtoehto myös niissä tilanteissa, joissa osa-aikatyön ja ansiopäivärahan yhdistelmä on vain vähän parempi kuin pelkkä työttömyyskorvaus.

”Osa-aikatyöllä on vaikutusta tulevaisuuden työllisyysnäkymiin. Iso osa työpaikoista siirtyy sisäisesti ja muutenkin luoviminen työmarkkinoilla helpottuu, kun on jo kiinni työelämässä”, sanoo Eklund.

Lisää joustoa ja uskallusta

YTK Työttömyyskassan jäsen Pekka Heinola on samaa mieltä. Ansiopäivärahan ja osa-aikatyön yhdistelmä on auttanut häntä työelämän siirtymävaiheissa.



”Tämä on tosi hyvä järjestelmä väliaikaisesti. Järjestelmän ansiosta olen uskaltanut tehdä vähän rohkeampia ratkaisuja työelämässä. Koko ajan olen tehnyt jotain, mikä on tärkeää.”

Heinola työskenteli 30 vuotta rakennusalalla, mutta päätti irtisanoutua muutama vuosi sitten. Tällä hetkellä hän työskentelee osa-aikaisesti 80 % työajalla henkilökohtaisena avustajana.

”Olen ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, joten saan hieman lisätuloja ansiopäivärahasta.”

Eklund kertoo, että niin sanottu soviteltu päiväraha vaikuttaa ansiosidonnaisen kestoon vain suhteessa tehtyihin tunteihin. Tästäkään näkökulmasta osa-aikatyön vastaanottamista ei siis kannata pelätä.

”Jos tekee esimerkiksi 50 prosenttista osa-aikatyötä, kuluu ansiosidonnainen puolet hitaammin kuin kokonaan työttömänä. Esimerkiksi 400 päivän sijaan päivärahaa voidaan tässä tapauksessa maksaa 800 päivältä.”

Ansiopäivärahan ja osa-aikatyön yhdistelmä:

Ansiopäivärahaa voi hakea myös silloin, kun on tuloa osa-aikaisesta työstä, pätkätyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta. Työajan on oltava enintään 80 % kokoaikatyöstä.

​​​​​​​Ansiopäivärahan määrä vähenee palkan myötä, kun työstä saadut tulot ja ansiopäiväraha sovitetaan yhteen. Myös osa-aikaisen työn lomapalkka huomioidaan päivärahaa laskettaessa.

Päivärahaa hakiessa on aina tärkeää heti ilmoittautua TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi ja olemaan valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä.

Jos on aikeissa irtisanoutua, kannattaa aloittaa keskustelemalla työvoimaviranomaisen kanssa. On hyvä muistaa, että työttömyysturvajärjestelmä asettaa lähtökohtaisesti 3 kuukauden karenssin, jos työntekijä itse irtisanoutuu. Tällöin ei ole oikeutta työttömyystukiin. Karenssi tulee, jos irtisanoutuu ilman pätevää syytä. Pätevät syyt on lueteltu työttömyysturvalaissa ja viranomaisella on laaja mahdollisuus soveltaa niitä. Päätöksen karenssista tekee työvoimaviranomainen.