Osa Hatanpään kuvantamisen puhelinnumeroista pois käytöstä, katso korvaavat numerot

Rokottamattomien koronatartunnan riski on edelleen merkittävä 5.10.2021 12:55:52 EEST | Tiedote

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt Taysissa viikon ajan ennallaan. Hoidossa on keskimäärin toistakymmentä potilasta koronataudin takia. Sairaalahoidossa olevista potilaista suurin osa on ollut rokottamattomia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan rokottamattomilla on Suomessa 17-kertainen riski sairastua vakavaan koronainfektioon täysin rokotettuihin verrattuna. Tämä on sopusoinnussa aiemmissa tutkimuksissa arvioidun rokotteiden suojatehon kanssa.